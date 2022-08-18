Преображення Господнє-2022: найкращі листівки та картинки до свята

Християни східного обряду відзначають Преображення Господнє цієї п’ятниці

У п’ятницю, 19 серпня, православні віряни відзначають Преображення Господнє. У народі свято отримало назву Яблучний Спас.

Цього дня прийнято відвідувати Божественну літургію. У церкву на освячення християни беруть із собою кошики з яблуками, виноградом та іншими сезонними фруктами та овочами. Вважається, що саме яблука на свято набувають цілющої сили — цього дня було обов’язково з’їсти шматочок яблука з медом.

"Телеграф" зробив добірку красивих, барвистих вітальних листівок та картинок зі святом Преображення Господнього, які наші читачі можуть надіслати своїм близьким та знайомим цього дня.

Додамо, що це свято випадає на Успенський піст, тому необхідно дотримуватися всіх обмежень у цей період. Однак саме 19 серпня є деякі послаблення для вірян.