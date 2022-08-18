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Преображення Господнє-2022: найкращі листівки та картинки до свята

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Преображення Господнє 19 серпня 2022 року Новина оновлена 18 серпня 2022, 13:03
Преображення Господнє 19 серпня 2022 року

Християни східного обряду відзначають Преображення Господнє цієї п’ятниці

У п’ятницю, 19 серпня, православні віряни відзначають Преображення Господнє. У народі свято отримало назву Яблучний Спас.

Цього дня прийнято відвідувати Божественну літургію. У церкву на освячення християни беруть із собою кошики з яблуками, виноградом та іншими сезонними фруктами та овочами. Вважається, що саме яблука на свято набувають цілющої сили — цього дня було обов’язково з’їсти шматочок яблука з медом.

"Телеграф" зробив добірку красивих, барвистих вітальних листівок та картинок зі святом Преображення Господнього, які наші читачі можуть надіслати своїм близьким та знайомим цього дня.

листівка з преображенням господнім яблучним спасом
листівка з преображенням господнім
листівка з преображенням господнім яблучним спасом
листівка з преображенням господнім яблучним спасом
листівка з преображенням господнім

Додамо, що це свято випадає на Успенський піст, тому необхідно дотримуватися всіх обмежень у цей період. Однак саме 19 серпня є деякі послаблення для вірян.

Теги:
#Преображення Господнє #Поздоровлення #Свята #Листівки