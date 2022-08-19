С Преображением Господним 2022! Душевные поздравления своим словами с праздником, яркие картинки

В народе этот день еще известен как праздник Яблочного Спаса

В этот день, 19 августа, христиане отмечают один из двенадцати важных церковных праздников — Преображение Господне, которое еще в народе называют — Яблочный Спас.

Это большой праздник для всех православных верующих, приуроченный к событию, когда Иисус Христос предстал перед своими учениками в божественном свете. Свидетелями преображения Спасителя были его ученики Яков, Иоанн и Петр.

В этот день поздравления со светлым церковным праздником наполнят душу радостью и теплом. Поэтому "Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и картинки с пожеланиями близким и знакомым, которые вы можете просто отправить в соцсети или мессенджере. Также предлагаем вам душевные поздравления в прозе.

Преображение Господне – поздравления своими словами, картинки и открытки

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое "завтра" и с теплой улыбкой встречать каждое "сегодня". Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.

Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в каждый дом войдет праздник, а небесные ангелы пускай принесут хорошие новости. Пусть исчезнут все беды и горести, а любовь и радость навсегда войдут в дом и станут истинными добродетелями!

Поздравляю вас с Преображением Господним и Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел Его огонь любви и милосердия! Пусть глаза ваши не устают изучать Слово Божье, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который создал и хранит наш великий Творец — Иисус Христос!

От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

Добавим, что этот праздник выпадает на Успенский пост, поэтому необходимо следовать всем ограничениям в этот период. Однако именно 19 августа существуют некоторые послабления для верующих.