З Преображенням Господнім 2022! Душевні привітання своїми словами зі святом, яскраві картинки

У народі цей день ще відомий як свято Яблучного Спасу

Цього дня, 19 серпня, християни відзначають одне з дванадцяти важливих церковних свят — Преображення Господнє, яке ще в народі називають — Яблучний Спас.

Це велике свято для всіх православних вірян, присвячене події, коли Ісус Христос постав перед своїми учнями у божественному світлі. Свідками преображення Спасителя були його учні Яків, Іван та Петро.

Цього дня привітання зі світлим церковним святом наповнять душу радістю та теплом. Тому "Телеграф" підготував для вас красиві листівки та картинки з побажаннями близьким та знайомим, які ви можете просто відправити у соцмережі чи месенджері. Також пропонуємо вам душевні привітання у прозі.

Преображення Господнє – привітання своїми словами, картинки та листівки

Вітаю зі святом Преображення Господнього і від щирого серця бажаю з кожним днем преображати себе, свої думки, свій внутрішній та навколишній світ. Бажаю здоров'я, сподіватися та любити, мріяти та радувати своє серце з кожною миттю.

Вітаю зі святом Преображення Господнього і щиро бажаю дивитися з доброю надією у кожне "завтра" і з теплою посмішкою зустрічати кожне "сьогодні". Нехай життя буде щасливою рікою біля берегів радості та блага, нехай серце твоє щиро любить і вірить лише у добре.

Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай у кожен дім увійде свято, а небесні ангели нехай принесуть добрі новини. Нехай зникнуть усі біди та прикрощі, а любов і радість назавжди увійдуть у дім і стануть істинними чеснотами!

Вітаю вас із Преображенням Господнім та Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашому житті Господь займав найголовніше і найпочесніше місце, щоб у ваших серцях яскраво горів Його вогонь любові та милосердя! Нехай ваші очі не втомлюються вивчати Слово Боже, серце співчуває хворим і сиротам, руки не втомлюються допомагати нужденним, а любові вистачає на весь світ, який створив і зберігає наш великий Творець — Ісус Христос!

Від щирого серця вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім’ю від лиха, щоб життя твоє було таким самим яскравим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблуко. Здоров’я та блага, миру та щастя, любові та добрих чудес!

Додамо, що це свято випадає на Успенський піст, тому необхідно дотримуватися всіх обмежень у цей період. Однак саме 19 серпня є деякі послаблення для вірян.