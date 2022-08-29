Самые красивые видепоздравления с Ореховым Спасом 2022: яркие картинки и открытки

Третий Спас называют Ореховым потому, что с этого дня можно есть орехи

По окончании Успенского поста, после праздника Успения Пресвятой Богородицы, 29 августа православная церковь отмечает еще один немаловажный праздник — третий августовский Спас — Ореховый или Хлебный.

Ореховый Спас получил свое название в связи с периодом, к которому якобы уже созревают орехи. Соответственно, в этот день принято святить в церкви орехи и зерна свежего урожая, а также готовить свежую выпечку с орехами. К примеру, рецепт самого вкусного песочного печенья "Орешки" можно найти на нашем сайте.

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Поздравления с Ореховым Спасом 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Ореховым Спасом 2022

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