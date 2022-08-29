Найкрасивіші відеопривітання з Горіховим Спасом 2022: яскраві картинки та листівки

Третій Спас називають Горіховим, бо з цього дня можна їсти горіхи.

Після закінчення Успенського посту, після свята Успіння Пресвятої Богородиці, 29 серпня православна церква відзначає ще одне важливе свято — третій серпневий Спас — Горіховий або Хлібний.

Горіховий Спас отримав свою назву через період, до якого нібито вже дозрівають горіхи. Відповідно, цього дня заведено святити у церкві горіхи та зерна свіжого врожаю, а також готувати свіжу випічку з горіхами. Наприклад, рецепт найсмачнішого пісочного печива "Горішки" можна знайти на нашому сайті.

Привітайте своїх рідних та друзів красивими листівками та картинками, а також відеопривітаннями з побажаннями всього найкращого, які "Телеграф" підготував для вас.

Привітання з Горіховим Спасом 2022: картинки та листівки

Відеопривітання з Горіховим Спасом 2022

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