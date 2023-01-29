С 25-летием! Лучшие поздравления девушке

Выберите особенное поздравление девушке с красивой датой

Юбилей 25 лет — значимая дата в жизни. Это прекрасный возраст, когда желания полностью соответствуют возможностям. А еще это время, когда впереди еще очень много грандиозных планов и неисчерпаемые силы на их исполнение. К 25-летию девушке будет приятно получить особое поздравление с днем рождения.

"Телеграф" составил подборку красивых поздравлений с 25-летием девушке. Любым из них вы можете поздравить свою знакомую с днем рождения.

Поздравление девушке с 25-летием

25 лет — это самый прекрасный возраст! Молодость, расцвет, время жить, любить, творить. Поздравляю тебя с этим замечательным юбилеем! Хочу пожелать, чтобы сбывались мечты, осуществлялись все планы. Какие бы преграды ни вставали на твоем пути, пусть у тебя будет достаточно сил и желания их сокрушить. Победишь — не останавливайся, иди дальше. Живи, люби, дружи. Счастья тебе. С юбилеем!

***

Тебе сегодня 25, и я от всей души желаю гордиться тем, что достигнуто, стремиться к тому, о чем еще мечтаешь, верить в себя и не останавливаться на полпути. Пусть жизнь будет разнообразной и счастливой, пусть в ней будет масса увлечений, интересов, радостей, сюрпризов, друзей и дорогих людей!

***

Безумно приятно тебя поздравлять.

Прекрасная дата! Когда двадцать пять,

То все разрисовано радужным цветом,

Порхают мечты, словно бабочки летом.

Любовь открывает волшебную сказку.

О, как же сверкают твои нынче глазки!

Лови же чудесные эти мгновения!

Желаю сегодня тебе вдохновения

Для новых свершений, побед грандиозных!

Полна приключений, смешных и серьезных,

Огромная повесть с названием "Жизнь".

Листая ее, ты за счастье держись!

С юбилеем 25 девушке

В твой юбилей сегодня — в двадцать пять,

Со всей со своей любовью поздравляю.

Пусть будет шик тебе всегда под стать,

И, разумеется, тебе я счастья пожелаю.

Пускай сбываются твои затеи и мечты,

Пусть окружают близкие своей любовью.

Достичь желаю на работе высоты,

Ну, и конечно, крепкого здоровья.

***

Юбилей, душа поёт,

Двадцать пять — мечтаний время,

Пусть судьба преподнесёт

Только к счастью перемены!

Пусть тебе в пути горят

Все зелёным светофоры,

И успех, как снегопад,

Пусть тебя накроет скоро!

***

Четверть века юбилей,

Наливай вино полней!

Тебя будем поздравлять,

Счастья-радости желать!

Пусть желания и мечты

Реальную форму обретут,

И мир счастьем засияет,

И вокруг цветы растут!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пожелать девушке на юбилей.