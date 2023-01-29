З 25-річчям! Найкращі привітання дівчині

Виберіть особливе привітання дівчині з гарною датою

Ювілей 25 років – значуща дата у житті. Це чудовий вік, коли бажання повністю відповідають можливостям. А ще це час, коли попереду ще дуже багато грандіозних планів та невичерпні сили на їхнє виконання. До 25-річчя дівчині буде приємно отримати особливе вітання з днем народження.

"Телеграф" склав добірку гарних привітань із 25-річчям дівчині. Будь-яким із них ви можете привітати свою знайому із днем народження.

Привітання дівчині з 25-річчям

25 років – це найпрекрасніший вік! Молодість, розквіт, час жити, кохати, творити. Вітаю тебе із цим чудовим ювілеєм! Хочу побажати, щоб справджувалися мрії, здійснювалися всі плани. Які б перепони не вставали на твоєму шляху, нехай у тебе буде достатньо сил і бажання їх розтрощити. Переможеш — не зупиняйся, йди далі. Живи, кохай, дружи. Щастя тобі. З ювілеєм!

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Тобі сьогодні 25, і я від щирого серця бажаю пишатися тим, що досягнуто, прагнути того, про що ще мрієш, вірити в себе і не зупинятися на півдорозі. Нехай життя буде різноманітним і щасливим, нехай у ньому буде маса захоплень, інтересів, радостей, сюрпризів, друзів та дорогих людей!

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Шалено приємно тебе вітати з чудовою датою! Коли двадцять п’ять, то все розмальовано райдужним кольором, пурхають мрії, наче метелики влітку. Кохання відкриває чарівну казку. О, як же сяють твої очі нині! Лови ж чудові ці миті! Бажаю сьогодні тобі натхнення для нових звершень, перемог грандіозних! Сповнена пригод, смішних і серйозних, величезна повість під назвою "Життя". Гартуючи її, ти за щастя тримайся!

З ювілеєм 25 років дівчині

У твій ювілей сьогодні — у двадцять п’ять, з усією своєю любов’ю вітаю. Нехай буде шик тобі завжди до пари, і, зрозуміло, тобі я щастя побажаю. Нехай збуваються твої задуми та мрії, нехай оточують близькі своєю любов’ю. Досягти бажаю на роботі висоти. Ну, і звісно, міцного здоров’я.

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Ювілей, душа співає. Двадцять п’ять — мрій час. Нехай доля піднесе тільки на щастя зміни! Нехай тобі в дорозі горять усі зеленим світлофори, і успіх, як снігопад, нехай тебе накриє незабаром!

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Чверть століття ювілей, наливай вино повніше! Тебе вітаємо, щастя-радості бажаємо! Нехай бажання та мрії реальну форму набудуть, і світ щастям засяє, і довкола квіти розквітнуть!

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