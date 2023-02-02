С днем рождения: отличные поздравления девушке с 30-летием

Не забудьте выбрать для знакомой поздравление с юбилеем 30 лет

Юбилей 30 лет — отличная дата. Это время, когда перед человеком открыты все двери, когда на счету есть уже масса достижений, но впереди еще достаточно много ярких свершений.

В день исполнения тридцатилетия важно подобрать для именинницы красивые и мудрые поздравления. Поможет в этом подборка "Телеграфа", в которой собраны самые разнообразные пожелания с 30-летием девушке. Отправьте знакомой одной из этих душевных поздравлений и вызовите счастливую улыбку на ее лице.

Поздравление девушке с тридцатилетием

30 лет — шикарный возраст! И нам обеим это известно. Пусть тебя не пугает эта дата. Ты стала мудрее, краше. Ты теперь точно знаешь, чего именно хочешь от жизни. Поэтому я пожелаю, чтобы все твои планы на будущее обязательно сбылись. Береги себя, свою семью и тепло домашнего очага. И помни, что я всегда на твоей стороне!

***

Тридцать лет — это пора свершений. Возраст, когда человек обрел умения и получил образование, сформировал свой взгляд на этот мир, на людей, определил свою нишу в обществе и расставил по местам жизненные приоритеты, а сил и энергии — хоть отбавляй. В общем, он готов к прорыву. Поэтому поздравляю тебя с тридцатилетием и желаю обрести все, что хотелось, и совершить все, о чем мечталось!

***

Поздравляю с великолепным юбилеем, с 30-летием. Пусть эта дата станет вестником большого счастья и светлой любви, пусть в жизни будет много радости и блага, пусть новый день дарит невероятный успех и добрую удачу, пусть погода за окном всегда будет чудесной, а настроение в душе лучезарным.

Красивое поздравление с 30 летием девушке

Какой все-таки прекрасный возраст 30 лет. Уже можно делать глупости и отвечать за это только перед собой. Уже есть огромная уверенность в себе, понимание жизни, вкус. И в то же время есть куча энергии реализовать любое дело. В 30 лет начинается настоящая осознанная жизнь. Просыпается настоящая красота. Ты удивительная и у тебя есть все, чтобы быть самой счастливой. Удачи тебе и море любви

Поздравить девушку с 30 летием можно с помощью стиха

Оторван снова лист календаря —

За ним число заветное таится.

Тебе исполнилось сегодня 30 лет!

И сбудется сегодня все, что снится.

Ты молода, как ранняя весна.

В тебе огонь и страсть пылают ярко.

Так пусть же ночью будет не до сна,

Так принимай же от друзей подарки!

Также на "Телеграфе" можно подобрать оригинальное поздравление девушки с днем рождения.