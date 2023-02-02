З днем народження: чудові привітання дівчині з 30-річчям

Не забудьте обрати для знайомої вітання з ювілеєм 30 років

Ювілей 30 років – чудова дата. Це час, коли перед людиною відчинені всі двері, коли на рахунку вже є маса досягнень, але попереду ще досить багато яскравих звершень.

У день тридцятиліття важливо підібрати для іменинниці красиві та мудрі привітання. Допоможе в цьому добірка "Телеграфа", в якій зібрані найрізноманітніші побажання із 30-річчям дівчині. Надішліть знайомій одне з цих душевних привітань і викличте щасливу посмішку на її обличчі.

Привітання дівчині з тридцятиріччям

30 років — шикарний вік! І нам обом це відомо. Нехай тебе не лякає ця дата. Ти стала мудрішою, красивішою. Ти тепер точно знаєш, чого хочеш від життя. Тому я побажаю, щоби всі твої плани на майбутнє обов’язково здійснилися. Бережи себе, свою родину та тепло домашнього вогнища. І пам’ятай, що я завжди на твоєму боці!

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Тридцять років – це час звершень. Вік, коли людина здобула вміння і здобула освіту, сформувала свій погляд на цей світ, на людей, визначила свою нішу в суспільстві і розставила по місцях життєві пріоритети, а сил і енергії — хоч греблю гати. Загалом людина готова до прориву. Тому вітаю тебе з тридцятиріччям і бажаю знайти все, що хотілося, і зробити все, про що мріяла!

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Вітаю з чудовим ювілеєм, із 30-річчям. Нехай ця дата стане вісником великого щастя і світлого кохання, нехай у житті буде багато радості та блага, нехай новий день дарує неймовірний успіх і добру удачу, нехай погода за вікном завжди буде чудовою, а настрій у душі променистим.

Гарне привітання з 30-річчям дівчини

Який все-таки чудовий вік 30 років. Вже можна робити дурниці та відповідати за це лише перед собою. Вже є величезна впевненість у собі, розуміння життя, смаку. І водночас є купа енергії реалізувати будь-яку справу. У 30 років починається справжнє усвідомлене життя. Прокидається справжня краса. Ти дивовижна і ти маєш усе, щоб бути найщасливішою. Удачі тобі та море кохання

Привітати дівчину з 30-річчям можна за допомогою вірша

Тридцять років тобі, "бабуся"!

Посумуй, поплач злегка.

Що сьогодні бабина доля,

Як і раніше, нелегка.

А потім розправ плечі,

Гривою волосся тряхни,

І погані ці думки

Геть з голови жени!

Ти як і раніше красива,

Геніальна, молода,

30 років всього лише цифри,

Що тобі ці літа?

Серце від любові палає,

Танцюють бісики в очах,

Ось такою ти, подруга,

І залишишся в віках!

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