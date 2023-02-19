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С юбилеем 70 лет: трогательные поздравления и красивые открытки женщине

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Поздравление женщине с юбилеем
Поздравление женщине с юбилеем. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить знакомую женщину с 70-летием

70 лет — возраст мудрости и уважения. В этом возрасте у человека есть возможность заниматься любимым делом, проводить время на свежем воздухе и много общаться с родными и близкими. Главное — чтобы не подводило здоровье.

Душевное поздравление для женщины с 70-летием сделает ее счастливей и поднимет настроение.

К праздничному дню можно подготовить традиционное поздравление с юбилеем. В этой подборке от "Телеграфа" вы найдете именно поздравления к 70-летию женщины. Здесь собраны лучшие пожелания своими словами и в стихах. А если юбилярша пользуется мессенджерами, можно выбрать для нее красочную открытку.

Поздравления с 70-летием женщине в прозе

  • Поздравляем Вас с 70-летием — возрастом мудрости, всеобщего почёта и уважения! Пусть здоровье не покидает Вас, жизнелюбие и вера в лучшее никогда не кончаются. Долголетия, добра Вам и домашнего уюта. Пусть Господь бережёт Вас от бед и невзгод, а добро и счастье будут с Вами постоянно. С днем рождения!
  • С днем рождения, с юбилеем! Сегодня круглая и очень красивая дата, красивый возраст и красивая юбилярша. Я хочу поздравить Вас, самую замечательную, активную и позитивную даму современности, с Вашим 70-летием — возрастом зрелости и мудрости, жизненного опыта и душевной красоты. Но в то же время этот возраст дает Вам карт-бланш: можно интересоваться всем новым, заниматься любимым делом, развлекаться, любить и дружить. Главное, чтобы не подводило здоровье, не гас в глазах задорный огонек. Будьте благополучны и счастливы, с юбилеем!
  • С юбилеем поздравляем такую мудрую, красивую и жизнерадостную женщину! Продолжайте дарить всем свою улыбку, не грустите и не унывайте, наслаждайтесь каждым прожитым днём. Пусть внуки и дети радуют вас, здоровье не хворает. Счастья, моря улыбок и тепла!
  • С юбилеем! 70 лет для женщины — прекрасный возраст. Пусть жизнь будет полна сил, желаний, а также возможностей их реализовать. Пусть события в жизни будут окрашены всеми цветами радуги. С юбилеем прекрасную женщину!
  • С чудесным юбилеем, с 70-летием! Позади чудесные годы, наполненные любовью и радостью, нежностью и заботой. Желаю вам преумножить все хорошее, что было и пережить еще тысячи счастливейших моментов рядом с близкими и родными людьми! Красоты вам и здоровья, достатка и удачи!

Поздравления с 70-летним юбилеем женщине в стихах

Семьдесят лет — красивая дата,

И за плечами уж опыт богатый,

Мудрости, знаний у вас не отнять,

В ваш день рождения хотим пожелать -

Здоровье чтоб верно служило всегда,

Не было чтобы проблем никогда,

Жизнь проходила средь солнечных дней,

И только бы радость принес юбилей!

Возраст круглый и почётный,

Но совсем он не предел,

Я желаю жить до сотни,

Ведь так много разных дел:

Радовать своей улыбкой,

С правнуками поиграть

И советов много разных

И полезных раздавать!

Вот поэтому желаю

Не болеть и не хворать,

И всех тех, кто окружает,

Позитивом заряжать!

Юбилей — отличный повод

Вместе всех родных собрать.

Надо весело, задорно

Этот праздник отмечать.

Улетают годы-птицы,

Молодыми вновь не быть,

Но, поверь, еще не поздно

Жить, смеяться и любить!

Помни, 70 — лишь цифра.

Бодрость духа — вот секрет.

С днем рождения, дорогая!

Радуй нас еще 100 лет!

С 70-летьем поздравляю!

Это не только цифра и слова!

В твой юбилей от всей души желаю,

Чтоб молодость в душе жила!

Пусть сердце не тревожит скука,

И счастье рядышком живет,

Мудрость будет — лучшая подруга,

Здоровье никогда не подведет!

Такая дата – это срок!

Рукой подать до долголетия!

Хотим поздравить дружно вас

С 70-летием!

Здоровья чтобы был запас

И дом всегда был чист и светел,

И передать позвольте мне,

Что любят вас все-все на свете!

Вам семьдесят! Красивый юбилей.

Желаем Вам здоровья и терпенья.

Чтоб становилось от любви теплей.

Чтоб Вас не покидало вдохновенье.

Уюта Вам, душевного тепла.

Пусть дом наполнится добром и светом.

Желаем от людей Вам лишь добра.

Родные с добрым пусть спешат приветом.

Пусть скука не приходит на порог.

Пусть грусть-тревога в сердце не стучится.

Пусть счастьем озарится дом

И самое хорошее случится.

Открытки с 70-летним юбилеем женщине

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Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения для женщины во время войны.

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