С Днем торговли 2023! Лучшие открытки и поздравления
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"Телеграф" публикует поздравления с Днем работника торговли 30 июля
В Украине ежегодно в последнее воскресенье июля отмечают День работников торговли и ресторанного бизнеса. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента № 427/95 от 5 июня 1995 года. Ранее для этого торжества не существовало отдельной даты, и оно было объединено с праздником сотрудников сферы бытового обслуживания и ЖКХ.
В День работников торговли принято поздравлять с праздником всех причастных к торговле и предоставления услуг в нашей стране. "Телеграф" подготовил для вас пожелания с Днем работников торговли с прозой и стихами, а также поздравления с Днем работника торговли в красивых открытках и картинках.
Поздравление на День торговли 2023: открытки, стихи, проза
Без торговли никуда,
Это знает вся страна,
Украина поздравляет,
Труд ваш очень уважает!
Быть здоровыми всегда,
Чтобы в гору шли дела,
Чтоб сбывались все мечты,
Чтоб в достатке жили вы!
Пусть торговля имеет спрос,
Чтоб был ответ на любой вопрос.
Чтобы все товары продавались,
Цены вверх поднимались.
Чтоб зарплата ввысь росла, —
Отдыхать ведь уже пора.
Чтоб клиенты вас ценили,
Конкуренты не манили.
С Днем торговли поздравляю,
Украинский весь народ,
Пусть торговля процветает,
Набирает оборот!
Продавцы, а вам желаю,
Без ошибок торговать,
Иметь прибыли без краю,
И ни в чем проблем не знать!
С Днем работников торговли
Принимайте поздравления.
В деле вашем непростом
Я желаю продвижения.
Пусть растет несметно прибыль,
Сделки радуют пусть вас,
В деле значимом торговом
Показать желаю класс.
В день работников торговли пожелать хочу терпения и выдержки, пусть никогда не подводит здоровье и клиенты, пусть успехи везенье сопутствует в деятельности. Желаю пореже уставать и почаще радоваться жизни, легко достигать поставленных целей и никогда не огорчаться по пустякам.
***
Поздравляю с Днём работника торговли. Пожелать хочу большой прибыли и обширных продаж, преуспеваемости в деятельности и высоких успехов, отличного здоровья и замечательного настроения, доброго общения с людьми и понимания, оптимизма души и личного благосостояния.
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Поздравляю с Днём работников торговли и от души желаю качественных товаров на полках, которые непременно будут пользоваться отменным спросом, великолепного настроения для работы и полного взаимопонимания с людьми. Пусть деятельность знаменуется успехом и хорошей прибылью, пусть жизнь дарит массу приятных впечатлений и добрых чудес.
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