С Днем торговли 2023! Лучшие открытки и поздравления

"Телеграф" публикует поздравления с Днем работника торговли 30 июля

В Украине ежегодно в последнее воскресенье июля отмечают День работников торговли и ресторанного бизнеса. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента № 427/95 от 5 июня 1995 года. Ранее для этого торжества не существовало отдельной даты, и оно было объединено с праздником сотрудников сферы бытового обслуживания и ЖКХ.

В День работников торговли принято поздравлять с праздником всех причастных к торговле и предоставления услуг в нашей стране. "Телеграф" подготовил для вас пожелания с Днем работников торговли с прозой и стихами, а также поздравления с Днем работника торговли в красивых открытках и картинках.

Поздравление на День торговли 2023: открытки, стихи, проза

Без торговли никуда,

Это знает вся страна,

Украина поздравляет,

Труд ваш очень уважает!

Быть здоровыми всегда,

Чтобы в гору шли дела,

Чтоб сбывались все мечты,

Чтоб в достатке жили вы!

Пусть торговля имеет спрос,

Чтоб был ответ на любой вопрос.

Чтобы все товары продавались,

Цены вверх поднимались.

Чтоб зарплата ввысь росла, —

Отдыхать ведь уже пора.

Чтоб клиенты вас ценили,

Конкуренты не манили.

С Днем торговли поздравляю,

Украинский весь народ,

Пусть торговля процветает,

Набирает оборот!

Продавцы, а вам желаю,

Без ошибок торговать,

Иметь прибыли без краю,

И ни в чем проблем не знать!

С Днем работников торговли

Принимайте поздравления.

В деле вашем непростом

Я желаю продвижения.

Пусть растет несметно прибыль,

Сделки радуют пусть вас,

В деле значимом торговом

Показать желаю класс.

В день работников торговли пожелать хочу терпения и выдержки, пусть никогда не подводит здоровье и клиенты, пусть успехи везенье сопутствует в деятельности. Желаю пореже уставать и почаще радоваться жизни, легко достигать поставленных целей и никогда не огорчаться по пустякам.

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Поздравляю с Днём работника торговли. Пожелать хочу большой прибыли и обширных продаж, преуспеваемости в деятельности и высоких успехов, отличного здоровья и замечательного настроения, доброго общения с людьми и понимания, оптимизма души и личного благосостояния.

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Поздравляю с Днём работников торговли и от души желаю качественных товаров на полках, которые непременно будут пользоваться отменным спросом, великолепного настроения для работы и полного взаимопонимания с людьми. Пусть деятельность знаменуется успехом и хорошей прибылью, пусть жизнь дарит массу приятных впечатлений и добрых чудес.

Напомним, что с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.

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