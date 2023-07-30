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З Днем торгівлі 2023! Найкращі листівки та привітання

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Красиве привітання з Днем торгівлі 30 липня 2023 року
Красиве привітання з Днем торгівлі 30 липня 2023 року. Фото Freepik

"Телеграф" публікує привітання з Днем працівника торгівлі 30 липня

В Україні щорічно в останню неділю липня відзначають День працівників торгівлі та ресторанного бізнесу. Це професійне свято було започатковано Указом Президента № 427/95 від 5 червня 1995 року. Раніше для цієї урочистості не існувало окремої дати, і вона була об’єднана зі святом співробітників сфери побутового обслуговування та ЖКГ.

У День працівників торгівлі заведено вітати зі святом усіх, хто причетний до торгівлі та надання послуг в нашій країні. "Телеграф" підготував для вас побажання з Днем працівників торгівлі з прозою та віршами, а також привітання з Днем працівника торгівлі у гарних листівках та картинках.

Привітання на День торгівлі 2023: листівки, вірші, проза

листівка з днем працівника торгівлі

З днем торгівлі вас вітаю,

Долі гарної бажаю.

Жити радісно, багато,

Кожен день, щоб був, мов свято!

Працювати із натхненням,

Бути впевненим щодня.

Не дратують близькі люди,

Поважає хай рідня!

листівка з днем працівників торгівлі

Хай торгівля процвітає,

І приносить добрий зиск!

Серце мрія зігріває,

Не згасає очей блиск —

У здоров’ї та достатку

Вам прожити многа літ,

День працівника торгівлі

Хай святкує цілий світ!

листівка красиві вітання з днем торгівлі

З днем працівників торгівлі,

Вас вітаєм неодмінно!

Зичимо любові, щастя,

Жити завжди у багатстві,

Хай торгівля процвітає,

Збитку хай ніхто не знає!

листівка привітання до Дня торгівлі

В день робітників торгівлі

Бажаю вдачі і достатку,

Щоб навіть у часи кризи

Було все у вас гладко.

Нехай покупці у чергу стають,

Великий прибуток торгівлі дають.

листівка побажання з днем торгівлі

Вітаю з Днем працівників торгівлі. Бажаю світлого розуму та нескінченних сил. Бажаю впевненості та завзятості. Бажаю перспективних ідей та раціонального використання власних можливостей. Бажаю у морі торгівлі бути великою рибою. Бажаю завжди знаходити засоби для втілення бажань та мрій!

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З Днем торгівлі! Хай на ваших рахунках з’являються мільйони, хай ваш професіоналізм зростає, хай послуги та товари відповідають міжнародним стандартам! Будьте успішними, наполегливими у досягненні своїх мрій, щасливими та професійно реалізованими!

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Вітаю з днем робітників торгівлі! Бажаю успіху у твоїй справі, щоб було багато вдячних та постійних клієнтів, гарного прибутку, щирих друзів та міцного здоров‘я.

Нагадаємо, що з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

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Теги:
#Свята #Листівки #День працівників торгівлі