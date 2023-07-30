З Днем торгівлі 2023! Найкращі листівки та привітання

"Телеграф" публікує привітання з Днем працівника торгівлі 30 липня

В Україні щорічно в останню неділю липня відзначають День працівників торгівлі та ресторанного бізнесу. Це професійне свято було започатковано Указом Президента № 427/95 від 5 червня 1995 року. Раніше для цієї урочистості не існувало окремої дати, і вона була об’єднана зі святом співробітників сфери побутового обслуговування та ЖКГ.

У День працівників торгівлі заведено вітати зі святом усіх, хто причетний до торгівлі та надання послуг в нашій країні. "Телеграф" підготував для вас побажання з Днем працівників торгівлі з прозою та віршами, а також привітання з Днем працівника торгівлі у гарних листівках та картинках.

Привітання на День торгівлі 2023: листівки, вірші, проза

З днем торгівлі вас вітаю,

Долі гарної бажаю.

Жити радісно, багато,

Кожен день, щоб був, мов свято!

Працювати із натхненням,

Бути впевненим щодня.

Не дратують близькі люди,

Поважає хай рідня!

Хай торгівля процвітає,

І приносить добрий зиск!

Серце мрія зігріває,

Не згасає очей блиск —

У здоров’ї та достатку

Вам прожити многа літ,

День працівника торгівлі

Хай святкує цілий світ!

З днем працівників торгівлі,

Вас вітаєм неодмінно!

Зичимо любові, щастя,

Жити завжди у багатстві,

Хай торгівля процвітає,

Збитку хай ніхто не знає!

В день робітників торгівлі

Бажаю вдачі і достатку,

Щоб навіть у часи кризи

Було все у вас гладко.

Нехай покупці у чергу стають,

Великий прибуток торгівлі дають.

Вітаю з Днем працівників торгівлі. Бажаю світлого розуму та нескінченних сил. Бажаю впевненості та завзятості. Бажаю перспективних ідей та раціонального використання власних можливостей. Бажаю у морі торгівлі бути великою рибою. Бажаю завжди знаходити засоби для втілення бажань та мрій!

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З Днем торгівлі! Хай на ваших рахунках з’являються мільйони, хай ваш професіоналізм зростає, хай послуги та товари відповідають міжнародним стандартам! Будьте успішними, наполегливими у досягненні своїх мрій, щасливими та професійно реалізованими!

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Вітаю з днем робітників торгівлі! Бажаю успіху у твоїй справі, щоб було багато вдячних та постійних клієнтів, гарного прибутку, щирих друзів та міцного здоров‘я.

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