С Днем Ильи Пророка 2023! Красивые открытки и картинки к церковному празднику

На Руси наши предки высоко ценили этого библейского пророка

В среду, 2 августа, согласно церковному календарю, православная церковь отмечает День пророка Ильи, который родился за 900 лет до Рождества Христова. Начиная с IX века, Пророк Илья считался первым святым, чье почитание распространялось на земли Киевской Руси.

Наши предки верили, что Илья обладает властью над дождем и громом. В период засухи они обращались к нему с молитвами, прося хороший урожай и плодородие земли. В день Ильи было обычным не заниматься тяжелой работой, особенно на полях. Традиционно выпекали первый хлеб из нового урожая и устраивали крестные ходы.

В честь праздника "Телеграф" сделал подборку красивых открыток и поздравительных картинок с Днем Пророка Ильи 2023, которые вы можете отправить своим родным и друзьям в социальных сетях или мессенджерах.

С Днем святого Ильи Пророка 2023

Напомним, что с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.

Ранее мы писали, что в третьем летнем месяце в Украине отмечается ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года.