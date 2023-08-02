З Днем Іллі Пророка 2023! Красиві листівки та картинки до церковного свята

На Русі наші пращури високо цінували цього біблійного пророка

У середу, 2 серпня, згідно з церковним календарем, православна церква відзначає День пророка Іллі, який народився за 900 років до Різдва Христового. Починаючи з IX століття, Пророк Ілля вважався першим святим, шанування якого поширювалося на землях Київської Русі.

Наші пращури вірили, що Ілля володіє владою над дощем і громом. У період посухи вони зверталися до нього з молитвами, просячи хороший урожай і родючість землі. У день Іллі було звичайним не займатися тяжкою роботою, особливо на полях. Традиційно випікали перший хліб із нового врожаю та влаштовували хресні ходи.

На честь свята "Телеграф" зробив добірку гарних листівок та вітальних картинок із Днем Пророка Іллі 2023, які ви можете відправити своїм рідним та друзям у соціальних мережах чи месенджерах.

З Днем святого Іллі пророка 2023

Нагадаємо, що з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

Раніше ми писали, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року.