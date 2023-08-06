С Днем Воздушных Сил Украины! Красивые открытки и поздравления к празднику на украинском языке

Сегодня есть повод еще раз поблагодарить наших защитников

Важная дата календаря этого месяца – День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Этот праздник каждый год отмечают в первое воскресенье августа, в 2023 году это 6 число. Событие посвящено воздушным войскам.

Во время полномасштабной российско-украинской войны праздник приобретает особое значение. Сегодня у украинцев есть возможность поблагодарить военных, которые стоят на страже нашего неба и защищают Украину от российских захватчиков.

"Телеграф" публикует открытки с Днем Воздушных сил Украины. Обязательно поздравьте 6 августа 2023 года тех, кто защищает воздушное пространство над страной и уничтожает вражеские самолеты, ракеты и беспилотники.

Открытки с Днем Воздушных сил Украины 2023

Источник фото: klike.net

Напомним, Воздушные силы Украины были созданы на базе авиационных группировок с современными летательными аппаратами 17 марта 1992 года. Это произошло после распада Советского Союза и провозглашения в 1991 году независимости Украины. День Воздушных сил ВСУ был установлен позже, Указом президента Украины Виктора Ющенко от 27 июня 2007 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще праздники отмечают украинцы в августе. В этом вам поможет наш церковный календарь в месяц. Впереди несколько Спасов и Успенский пост.