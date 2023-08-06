З Днем Повітряних сил України! Гарні листівки і привітання до свята 6 серпня

Сьогодні є гарна нагода ще раз подякувати нашим захисникам

Важлива дата календаря цього місяця — День Повітряних сил Збройних сил України. Це свято щороку відзначають у першу неділю серпня, в 2023 році це 6 число. Подія присвячена повітряним військам.

Під час повномасштабної російсько-української війни свято набуває особливого значення. Сьогодні у українців є нагода подякувати військовим, які стоять на варті нашого неба і захищають Україну від російських загарбників.

"Телеграф" публікує листівки з Днем Повітряних сил України. Обов’язково привітайте 6 серпня 2023 року тих, хто захищає повітряний простір над країною і знищує ворожі літаки, ракети і безпілотники.

Листівки з Днем Повітряних сил України 2023

Джерело фото: klike.net

Нагадаємо, Повітряні сили України були створені на базі авіаційних угруповань з сучасними літальними апаратами 17 березня 1992 року. Це сталося після розпаду Радянського Союзу і проголошення в 1991 році незалежності України. День Повітряних сил ЗСУ було встановлено пізніше, Указом президента України Віктором Ющенком від 27 червня 2007 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще свята відзначають українці в серпні. В цьому вам допоможе наш церковний календар на місяць. Попереду декілька Спасів і Успенській піст.