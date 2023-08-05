Іменини 6 серпня: хто святкує День ангела у неділю

Кожному знайдеться кого привітати цього дня

У неділю, 6 серпня, у 2023 році відзначається День залізничника, Міжнародний день "Лікарі миру за мир", Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, Міжнародний день підкаблучника, Міжнародний день прощення, День пам’яті благовірних князів Бориса та Гліба, у святому Хрещенні Романа та Давида. Крім того, носії понад десяти імен цього дня також святкують День Ангела.

Жіночі іменини 6 серпня

Христина, — це грецьке ім’я, яке означає "посвячена Христу". Поширена форма імені "Крістіна", проте в українській мові ім'я зберегло свою початкову форму. 6 серпня церквою вшановується свята мучениця Христина Тирська.

Чоловічі іменини 6 серпня

Анатолій, — Давньогрецьке ім’я, яке означає "східний" або "схід сонця".

Опанас (Афанасій), — у перекладі з давньогрецької означає "безсмертний". 6 серпня вшановується мученик Афанасій Ікійський.

Борис, — древньотюркське ім’я, яке утворене від "барис", що в перекладі з булгарської означає "барс". 6 серпня вшановується князь Борис (в хрещенні Роман).

Гліб, — за основною версією це давньоскандинавське ім’я, яке перекладається як "спадкоємець бога". 6 серпня вшановується князь Гліб (у хрещенні Давид).

Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий".

Іван, Ян, — ці імена мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом".

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий". 6 серпня вшановується Іларіон Тавелі.

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою версією, — ім’я походить з давньогрецької і означає "сильний", "міцний".

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