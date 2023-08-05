Именины 6 августа: кто празднует День ангела в воскресенье

Каждому найдется кого поздравить в этот день

В воскресенье, 6 августа, в 2023 году отмечается День железнодорожника, Международный день "Врачи мира за мир", Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, Международный день подкаблучника, Международный день прощения, День памяти благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Кроме того, носители более десятка имен в этот день также празднуют свой День ангела.

Женские именины 6 августа

Кристина, — это греческое имя, которое значит "посвященная Христу". В украинском языке имя сохранило свою первоначальную форму "Христина". 6 августа церковью почитается святая мученица Христина Тирская.

Мужские именины 6 августа

Анатолий, — древнегреческое имя, которое значит "восточный" или "восход солнца".

Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный". 6 августа чтится мученик Афанасий Икийский.

Борис, — древнетюркское имя, которое образовано от "барыс", что в переводе с булгарского значит "барс". 6 августа почитается князь Борис (в крещении Роман).

Глеб, — по основной версии это древнескандинавское имя, которое переводится как "наследник бога". 6 августа чтится князь Глеб (в крещении Давид).

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный".

Иван, Ян, — эти имена имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом".

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий". 6 августа почитается Иларион Тавлэли.

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про простой лайфхак, как отмыть бутыли от зеленого налета без химии.