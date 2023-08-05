Именины 6 августа: кто празднует День ангела в воскресенье
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Каждому найдется кого поздравить в этот день
В воскресенье, 6 августа, в 2023 году отмечается День железнодорожника, Международный день "Врачи мира за мир", Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, Международный день подкаблучника, Международный день прощения, День памяти благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Кроме того, носители более десятка имен в этот день также празднуют свой День ангела.
Женские именины 6 августа
Кристина, — это греческое имя, которое значит "посвященная Христу". В украинском языке имя сохранило свою первоначальную форму "Христина". 6 августа церковью почитается святая мученица Христина Тирская.
Мужские именины 6 августа
Анатолий, — древнегреческое имя, которое значит "восточный" или "восход солнца".
Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный". 6 августа чтится мученик Афанасий Икийский.
Борис, — древнетюркское имя, которое образовано от "барыс", что в переводе с булгарского значит "барс". 6 августа почитается князь Борис (в крещении Роман).
Глеб, — по основной версии это древнескандинавское имя, которое переводится как "наследник бога". 6 августа чтится князь Глеб (в крещении Давид).
Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный".
Иван, Ян, — эти имена имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом".
Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий". 6 августа почитается Иларион Тавлэли.
Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".
Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий".
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