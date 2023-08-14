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Поздравления с Медовым Спасом 2023: лучшие стихи и открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Маковей, или Медовый Спас отмечается ежегодно 14 августа
Маковей, или Медовый Спас отмечается ежегодно 14 августа. Фото Pixabay

Второе название праздника — Маковей

В понедельник, 14 августа, отмечается первый Спас, известный также как Медовый Спас или Маковей. Этот праздник посвящен Спасителю, Иисусу Христу. Полное церковное название этого праздника звучит как "Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня".

С этого дня наши предки начинали собирать урожай мака, поэтому этот праздник называли Маковым или Маковеем. Также его называли Медовым, потому что с этого времени пчелы перестают собирать пыльцу с цветов.

14 августа, после освящения в церкви, начинали есть мед. Дети собирались возле церкви или на пасеке, чтобы насладиться сладким продуктом. В этот день было неприлично отказывать, поэтому мед щедро разливали в чашки или в закрученные листья. Отсюда возникла поговорка: "Первый Спас — лакомка".

"Телеграф" предлагает поздравить своих близких и друзей с Медовым Спасом замечательными стихами, открытками и поздравительными картинками.

открытка поздравляю тебя с первым спасом
открытка с маковеем с медовым спасом

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нём напомнит мед!

открытка с маковеем с медовым спасом
открытка с медовым спасом

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Всё б имели про запас.

Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

открытка с праздником медового спаса 2023
открытка с медовым спасом 2023

С праздником большим всех вас!

К нам пришел Медовый Спас:

Мёд сегодня освящаем,

Жизни сладкой всем желаем.

На столе будут блины,

Медовик и пироги.

Пусть святой волшебный мёд

Вам здоровье принесет!

открытка с праздником медового спаса
открытка медовый спас 2023

В этот день, Медовый Спас,

Пожелаю всем добра,

Чтоб Господь лелеял вас,

Чтоб судьба простой была.

В доме был всегда достаток,

Все родные за столом.

Жизни сладкой вам, богатой

И удач в труде любом!

открытка наступил медовый спас
открытка медовый спас

Жизни сладкой, словно мед,

В этот день тебе желаю.

Пусть во всём тебе везет,

Пусть добру не будет края.

Наступил Медовый спас.

Кушай сладость полной ложкой!

И пусть дарит жизнь сейчас

Только к радости дорожки!

открытка с маковеем с медовым спасом
открытка с праздником маковея

Напомним, что с 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Церковный календарь праздников на август 2023 года "Телеграф" публиковал ранее.

Теги:
#Мед #Медовый Спас #Маковей #Поздравления #Праздники #Открытки