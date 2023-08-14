Поздравления с Медовым Спасом 2023: лучшие стихи и открытки

Второе название праздника — Маковей

В понедельник, 14 августа, отмечается первый Спас, известный также как Медовый Спас или Маковей. Этот праздник посвящен Спасителю, Иисусу Христу. Полное церковное название этого праздника звучит как "Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня".

С этого дня наши предки начинали собирать урожай мака, поэтому этот праздник называли Маковым или Маковеем. Также его называли Медовым, потому что с этого времени пчелы перестают собирать пыльцу с цветов.

14 августа, после освящения в церкви, начинали есть мед. Дети собирались возле церкви или на пасеке, чтобы насладиться сладким продуктом. В этот день было неприлично отказывать, поэтому мед щедро разливали в чашки или в закрученные листья. Отсюда возникла поговорка: "Первый Спас — лакомка".

"Телеграф" предлагает поздравить своих близких и друзей с Медовым Спасом замечательными стихами, открытками и поздравительными картинками.

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нём напомнит мед!

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Всё б имели про запас.

Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

С праздником большим всех вас!

К нам пришел Медовый Спас:

Мёд сегодня освящаем,

Жизни сладкой всем желаем.

На столе будут блины,

Медовик и пироги.

Пусть святой волшебный мёд

Вам здоровье принесет!

В этот день, Медовый Спас,

Пожелаю всем добра,

Чтоб Господь лелеял вас,

Чтоб судьба простой была.

В доме был всегда достаток,

Все родные за столом.

Жизни сладкой вам, богатой

И удач в труде любом!

Жизни сладкой, словно мед,

В этот день тебе желаю.

Пусть во всём тебе везет,

Пусть добру не будет края.

Наступил Медовый спас.

Кушай сладость полной ложкой!

И пусть дарит жизнь сейчас

Только к радости дорожки!

Напомним, что с 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Церковный календарь праздников на август 2023 года "Телеграф" публиковал ранее.