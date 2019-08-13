Медовый спас 2019: лучшие поздравления, открытки, смс и стихи

14 августа стоит, правда, отказаться от вкусностей, в том числе и булочек: в этот день начинается Успенский пост.

В церковном календаре этот день семи мучеников Маккавеев, а в народе праздник называют просто – Маковея или первый спас. 14 августа освящают мак, мед и воду и провожают лето. Также готовят маковейский цветок – букет из мяты, чабреца, календулы, мака и освящают в церкви. На Маковея также освящают колодцы, источники.

Все соты заполнены медом,

Засыпан и мак в короба.

Праздник Медового Спаса

В наши приходит дома.

Лето живет за порогом,

Скромных цветов пестрота,

Россыпью спит на полянах,

Будто частички Креста.

Сегодня, особенно как-то,

Синеет небес высота —

В праздник Медового спаса,

И в праздник начала поста.

Желаем душе быть смиренной,

И в сердце пусть льется покой,

Пусть светит Вам лучик надежды,

Чудесный, как мед золотой.

На пороге Первый Спас!

Угощаем медом Вас.

Жизнь пусть Ваша будет сладкой

И здоровье чтоб в порядке,

Чтобы дети не шалили,

На работе — не журили,

Чтоб коллеги уважали,

А супруги — обожали.

Не забудь в Медовый Спас,

Как Христос страдал за нас.

Возлюби вокруг весь люд —

Не боись, что не поймут.

Улыбайся, весел будь,

О тревогах позабудь.

Спешу с Медовым Спасом Вас поздравить

И глиняный горшок в дар поднести,

Ведь в том горшочке мед из разнотравья

С лугов Украинские пчелы нанесли.

Переливается тот мед янтарным светом

И дышит словно, как живой,

Искринки луговых цветов лучом согреты

И нежным ветерком опылены.

Как будто в мед букет сложили,

Здесь ароматный запах всех цветов,

Как будто луг здесь расстелили —

И ты вдыхаешь воздух золотой.

Нектар душистый в мед вложили

Очарованье полевых цветов,

Пчелиный труд дает нам силу,

Ту силу веры в Божество.

Ведь мед пчелиный — совершенство,

Божественное совершенство на века,

И Спас Медовый не случайно

Был избран первым навсегда.

Медовый Спас — великий праздник,

Приходит в середине августа.

Не зря его мы отмечаем

В первый день Успенского поста.

Уж медом набрались все соты,

Давно созрели яблони плоды,

Так разрешите Вас поздравить

И пожелать душевной теплоты.

Благословенья, просветления,

Удачи, радости, добра.

И в начинаниях — вдохновения,

Всех благ земных на долгие года!

Вот уж розы отцвели,

Ласточки на юг летят.

Но ты, друг мой, не грусти

Свежий мед ты собери.

Мы блинов напекем,

Свежим медом их польем.

Маком свежим их посыпем —

И святой водой запьем.