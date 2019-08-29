Ореховый спас 2019: красивые поздравления в прозе и открытках

1 Ореховый Спас - праздник всех православных христиан. В этот праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С праздником вас!

2 Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.

3 Хлебный спас — праздник для всех православных людей. Пускай в каждом доме будет хлеб, ведь именно он всему голова. Хлеб — свят, хлеб — бесценен, хлеб — незаменим. Желаем Вам благополучия, радостных известий, добрых людей на жизненном пути и здоровых детей. Пускай вместе с Хлебным спасом Ваш дом пополнится урожаем из денежной нивы, стогом ежедневных сюрпризов и полным хлевом зерен счастья.

4 Встречайте осень Третьим Спасом! Пускай летние работы благополучно завершатся и порадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий, вкусный, родной русский каравай. Щедрых запасов на зиму, отличного хлеба на будущий год!

5 В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

6 Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой. Желаю здравия и долгих лет жизни.

7 Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.

8 Ореховый Спас – это праздник не только для верующих, в такой прекрасный и светлый день даже неверующие люди чувствуют надежду, тихую, но яркую и сильную. Пусть же во все обычные дни у вас будет всегда теплится в душе непогасимая надежда и вера! Пусть счастье навеки поселится в вашем доме, а грусть сбежит, и не вернется! С Ореховым Спасом всех людей!

9 Поздравляем всех деловых партнеров по совместной работе с праздником Ореховым Спасом! Желаем продуктивности и вечной не гаснущей энергии в работе! Пусть настроение будет всегда отличным, а дела в работе идут споро! Пусть зарплата всегда будет превышать обычную в два раза, пусть премию дают как можно чаще! Желаем побольше выходных – веселых и деятельных! Креативности Вам в работе!

10 Всех людей с Ореховым Спасом поздравляем! Желаем счастья в личной жизни, пусть любовь войдет в ваши сердца и никогда их не покинет! Пусть всегда в ваших домах и сердцах будет теплое радостное лето! Пусть никогда никакие заботы и горе не смогут сделать вас несчастливыми! Ведь Ореховый Спас – праздник, который вселяет в сердца людей счастье, любовь и надежду. В этот день веселитесь, как будто это последний день в вашей жизни. Счастья и богатства!

11 Ореховый Спас пусть принесет Вам радость и достаток в ваш дом! Пусть никогда горе не переступит порог Вашего дома и не коснется ваших сердец! Пусть счастливая удача всегда будет на стороне Вас и фортуна никогда не перестанет улыбаться Вам! С Ореховым Спасом Вас!

12 Третий спас орехов ядра крепкие нам даст! Поздравляю всех христиан с прекрасным народным праздником плодородия и освящения хлеба. В этот же день свершилось и перенесение нерукотворного лика Христа. Желаю, чтобы третья встреча осени принесла достаток и обилие, благополучие и доход. Пусть доброта укоренится в Вашем сердце и принесет радость всепрощения. Соберем друзей и угостим их главным украшением стола — душистым, теплым, благословенным хлебом. А затем омоемся в целебном источнике, изгоняя недуги и беды прошлого. Счастливого Вам Спаса!

13 Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой. Желаю здравия и долгих лет жизни.