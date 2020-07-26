День работника торговли в Украине 2020: поздравления и открытки

День работников торговли установлен Указом Президента № 427/95 от 5 июня 1995 года. Ранее отдельной даты для данного торжества не существовало. И оно было присоединено к празднику сотрудников сферы бытового обслуживания и ЖКХ.
Сегодня поздравления принимают все, чьи специальности непосредственно связаны со сферой торговли. Телеграф собрал для вас самые лучшие поздравления и красивые открытки с Днем работников торговли в Украине.
Поздравления с Днем работников торговли
Торговля - это важная работа,
Желаю все успешно продавать,
Должны всегда лишь крупные банкноты
Дружно в кошельке твоем лежать!
Пускай тебе сопутствует удача,
В продажах возрастут пусть показатели,
А также пожелать хочу в придачу
Множество довольных покупателей!
Всех работников торговли
С праздником поздравлю,
На прилавок вам букет
Денежный поставлю.
Покупаем, продаем,
Все с торговлей связаны,
Будем этот день считать
Всенародным праздником.
Бойко пусть идет торговля,
Пусть копеечка звенит,
Магазин, палатка, рынок,
Покупателей манит.
Я в торговле пожелаю
Фарта и удачи,
Чтобы прибыль возросла
И хватало сдачи.
Без торговли никуда,
Это знает вся страна,
Украина поздравляет,
Труд ваш очень уважает!
Быть здоровыми всегда,
Чтобы в гору шли дела,
Чтоб сбывались все мечты,
Чтоб в достатке жили вы!
С Днем работников торговли
Принимайте поздравления.
В деле вашем непростом
Я желаю продвижения.
Пусть растет несметно прибыль,
Сделки радуют пусть вас,
В деле значимом торговом
Показать желаю класс.
С Днем торговли поздравляю,
Украинский весь народ,
Пусть торговля процветает,
Набирает оборот!
Продавцы, а вам желаю,
Без ошибок торговать,
Иметь прибыли без краю,
И ни в чем проблем не знать!