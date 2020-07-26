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День работника торговли в Украине 2020: поздравления и открытки

День работника торговли в Украине 2020: поздравления и открытки
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Ежегодно в последнее воскресенье июля в Украине чествуют всех, чьи специальности связаны с торговлей и ресторанным хозяйством.

День работников торговли установлен Указом Президента № 427/95 от 5 июня 1995 года. Ранее отдельной даты для данного торжества не существовало. И оно было присоединено к празднику сотрудников сферы бытового обслуживания и ЖКХ.

Сегодня поздравления принимают все, чьи специальности непосредственно связаны со сферой торговли. Телеграф собрал для вас самые лучшие поздравления и красивые открытки с Днем работников торговли в Украине.

Поздравления с Днем работников торговли

День работников торговли в Украине

Торговля - это важная работа,

Желаю все успешно продавать,

Должны всегда лишь крупные банкноты

Дружно в кошельке твоем лежать!

 

Пускай тебе сопутствует удача,

В продажах возрастут пусть показатели,

А также пожелать хочу в придачу

Множество довольных покупателей!

 День работников торговли 26 июля

26 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Всех работников торговли

С праздником поздравлю,

На прилавок вам букет

Денежный поставлю.

 

Покупаем, продаем,

Все с торговлей связаны,

Будем этот день считать

Всенародным праздником.

 

Бойко пусть идет торговля,

Пусть копеечка звенит,

Магазин, палатка, рынок,

Покупателей манит.

 

Я в торговле пожелаю

Фарта и удачи,

Чтобы прибыль возросла

И хватало сдачи.

 День работников торговли

Без торговли никуда,

Это знает вся страна,

Украина поздравляет,

Труд ваш очень уважает!

 

Быть здоровыми всегда,

Чтобы в гору шли дела,

Чтоб сбывались все мечты,

Чтоб в достатке жили вы!

 День работников торговли 2020

С Днем работников торговли

Принимайте поздравления.

В деле вашем непростом

Я желаю продвижения.

 

Пусть растет несметно прибыль,

Сделки радуют пусть вас,

В деле значимом торговом

Показать желаю класс.

 С Днем работников торговли

С Днем торговли поздравляю,

Украинский весь народ,

Пусть торговля процветает,

Набирает оборот!

 

Продавцы, а вам желаю,

Без ошибок торговать,

Иметь прибыли без краю,

И ни в чем проблем не знать!

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День работника торговли, Праздники в июле.

Автор:

Телеграф
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