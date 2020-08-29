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Третий (Ореховый) Спас 2020: красивые поздравления и открытки

Третий (Ореховый) Спас 2020: красивые поздравления и открытки

Третий (Ореховый) Спас 2020: красивые поздравления и открытки
Обновлено 07:59 Сегодня Телеграф
Это народный праздник, который у православных христиан посвящен Спасителю. Отмечается он 29 августа, а в народе Третий Спас зовется также Хлебным, Холщевым, Ореховым, Малым и, наконец, Спас на полотне.

В этот день празднуется и перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Константинополь, и начало сбора орехов, крестьяне сеют озимую рожь, а горожане начинают торговать полотнами и холстами.

Поздравления и открытки

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу,

Господь пошлет пускай для вас,

Здоровье крепкое в придачу!

 

Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

29 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Если хлебом кормят вас -

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придёт с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесёт

Радости на целый год.

Желаю щелкать, как орешки,

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.

 

Желаю урожай богатый

Собрать из добрых своих дел,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый приспел.

Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за Вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек Вы не знали,

Чтоб Он Вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

Я поздравляю с Хлебным Спасом!

Сегодня праздник-каравай,

Друзья, желаю вам скорее

Собрать богатый урожай.

Пусть будет в доме все в достатке,

Пусть будет счастье, мир и лад,

И ангелов улыбки сладки,

Когда с небес на вас глядят!

Живите радостно, достойно,

Дай Бог вам крепкого здоровья!

В праздник светлый православный

Я вас поздравляю.

В Спас Ореховый любви

И добра желаю.

 

В доме вашем пусть всегда

Будет мир, порядок.

Оградит семью Господь

От судьбы нападок.

 

В сердце вам желаю кротость

И смирение сохранить.

Раны все свои на сердце

Добрым делом исцелить.

Праздник духовный и святой настал,

С ним тебя искренне я поздравляю,

Желаю добра, гармонии, благ,

Пусть сердце не знает печали.

 

Пусть Третий Ореховый Спас принесет в дом тепло,

Достаток, мир, конечно же, счастье,

Пусть жизнью правит добро,

И отойдут подальше ненастья!

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки.

Автор:

Телеграф
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