Третий (Ореховый) Спас 2020: красивые поздравления и открытки

В этот день празднуется и перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Константинополь, и начало сбора орехов, крестьяне сеют озимую рожь, а горожане начинают торговать полотнами и холстами.
Поздравления и открытки
Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
Если хлебом кормят вас -
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за Вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек Вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!
В праздник светлый православный
Я вас поздравляю.
В Спас Ореховый любви
И добра желаю.
В доме вашем пусть всегда
Будет мир, порядок.
Оградит семью Господь
От судьбы нападок.
В сердце вам желаю кротость
И смирение сохранить.
Раны все свои на сердце
Добрым делом исцелить.
Праздник духовный и святой настал,
С ним тебя искренне я поздравляю,
Желаю добра, гармонии, благ,
Пусть сердце не знает печали.
Пусть Третий Ореховый Спас принесет в дом тепло,
Достаток, мир, конечно же, счастье,
Пусть жизнью правит добро,
И отойдут подальше ненастья!