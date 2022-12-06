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Киберспорт как прикрытие: холдинг TECHIIA (ТЕЧІЯ) Олега Крота может помогать российскому букмекеру 1XBET собирать данные об украинцах

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Олег Крот Новость обновлена 06 декабря 2022, 17:56
Олег Крот. Фото WePlay Esports

Личные данных миллионов украинцев могут быть использованы спецслужбами рф

Скандал вокруг фонда TECHIIA Олега Крота и его связей с российским букмекером 1XBET набирает обороты. По данным журналистов, именно TECHIIA помогала российскому букмекеру получить лицензию на ведение азартных игр в Украине. Лишившись лицензии российская компания попыталась вернуть ее через суд и вновь неудачно, так что теперь в 1XBET пошли другим путем.

Вместо ТЕЧІЯ – 4 фирмы

Как гласит расследование InformNapalm, как минимум 4 украинские компании, которые хотят получить лицензии на занятие азартными играми или уже их получили, так или иначе связаны с российским букмекером.

Сперва российские букмекеры действовали бесхитростно и получили лицензию на ООО "Мелбет", но бренд Melbet отлично известен в россии для любителей сделать онлайн-ставки на спорт. Очевидно в 1XBET решили избавиться от этого названия и переименовали ООО в "ПОИНТЛОТО". Хотя формально фирма принадлежит компании из Великобритании, а ее владелец гражданин Литвы, при переходе на сайт melbet.sport.ua становится понятно, что он частично хостится на одном IP (46.101.68.46) с зеркалами 1XBet.

Сам же сайт Melbet имеет почти идентичный дизайн и одинаковые коэффициенты с сайтом 1XBet, а раньше при переходе на www.melbet.ua вообще отображался сайт 1XBet.

Бренд FanSport в Украине принадлежит ООО "Плэй Фан Инвестмент", получившей лицензию на организацию и проведение азартных игр в январе 2022 года. Ее владельцем является Александр Клещук. Он ранее был совладельцем Пин-Банка вместе с Борисом Баумом, называемым серым кардиналом азартных игр в Украине.

Одна из фирм Клещука, ПАО "Трест Киевэлектромонтаж", зарегистрировано в доме 67 на ул. Саксаганского в Киеве, ранее здесь же была зарегистрирована фирма "ЭФ ЭНД ЭМ УКРАИНА". Бенифициаром этой компании является Ольга Спектор – дочь Михаила Спектора, который вел бизнес вместе с партнером – Валерием Тарасюком, которого сменил в фирме его брат Артем. Именно Артём Тарасюк в 2016 году зарегистрировал торговую марку fan-sport.

Профильное сообщество Gaming Capital еще в июле заметило единообразие сайтов 1XBet и Fan Sport. "Тот же интерфейс, что и у 1хBet. Те же коэффициенты, что и у 1хBet. Но мы на сайте букмекера Fan Sport" – пишут в сообществе.

И это правда – FanSport использует платформу BetB2B, о чем сами пишут в рекламных материалах. Главным клиентом на сайте платформы указан 1XBet.

Еще одним пользователем платформы BetB2B является букмекерский сайт – BetWinner. Последняя правда лицензии на деятельность в Украине не имеет, но может попытаться ее получить.

Как и предыдущие платформы, BetWinner почти полностью идентичен сайту 1XBet. Даже страница 1XBet в Википедии сообщает, что BetWinner является дочерней компанией холдинга Семиохина, Каршкова и Казорина.

Личные данные украинцев уйдут спецслужбам рф?

Как обращает внимание InformNapalm, в августе 2022 года на профильных сайтах появилась новость, что Комиссия по регулированию азартных игр требует от BetWinner ограничить доступ к платформе для украинцев. В тексте указано, что бренд BetWinner принадлежит и управляет кипрской компанией Marikit Holdings Limited, чей директор SNIZHANA SHKOLA значится директором компании ZAVBIN LTD. Zavbin Ltd, оператора онлайн казино 1хСлотс.

Тогда же, в августе, украинские журналисты писали о связи 1xSlots и 1XBet. Маркетинговые материалы 1xSlots указывают на принадлежность бренда к 1XBet. А это, в свою очередь, указывает на прямую связь BetWinner и 1XBet.

Таким образом, украинцы при регистрации на онлайн-казино оставляют свои личные данные и могут оказаться отличным "материалом" для их вербовки российскими спецслужбами.

В списке лиц, которых СМИ подозревают в помощи российским букмекерам не только кибербизнесмены из TECHIIA, но и сотрудники СБУ. Например, не так давно много шуму наделало интервью полковника СБУ Артема Шило.

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#Скандал #1XBet #Олег Крот #Techia