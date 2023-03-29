Шесть раз выгоняли из Украины: сообщено о подозрении "вору в законе", который решал вопросы в Днепре вместе с арестованным "Умкой"

Российский законник может быть агентом спецслужб — слишком уж много совпадений

Правоохранители продолжают следствие по делу криминальных "хозяев" и смотрящих за Днепром воров в законе "Умка" и "Лаша Сван", они же Сергей Олейник и Лаша Джачвлиани, задержанных в конце декабря прошлого года. В ходе следствия уже седьмой "законник" — "Курша", становится фигурантом расследования и получает подозрение за распространение "преступного влияния" в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Андрей Рубель.

Надо сказать, что "Курша", он же уроженец Грузии Гоча Джинчарадзе 1972 года рождения, не относится к "ворам в законе" первого ряда, но известен своей любовью к Украине, откуда отечественные правоохранители выдворяли его как минимум 6 раз с 2013 года.

"Законником" Джинчарадзе стал в 1991 году в Москве, когда был "коронован" другими ворами на сходке в ресторане "Таврия" в гостинице "Севастополь", а уже спустя несколько месяцев в Грузии получил срок за кражу.

На фото Курше нет еще и 20

Почему столь юный человек, которому на момент "коронации" не было и 20 лет стал "законником", неизвестно, но вел он себя не как "вор в законе". Так после отсидки в Грузии он появился в Москве и возглавил банду, которая "крышевала" проституток и грабила бизнесменов, используя "ночных бабочек" как наводчиц. Для "воров в законе", прямо скажем, не самое почетное занятие.

В 1999-м году Гоча Джинчарадзе был задержан, но срока почему-то не получил. Впоследствии он задерживался на территории рф еще как минимум четырежды – в 2000-м, 2002-м, 2004-м и 2006-м годах, но либо выдворялся в Грузию, либо получал маленькие сроки в 6 месяцев.

Лишь грузинская Фемида, к которой "Курша" попал в 2006-м году, осудила его по "антиворовскому" закону на длительный срок, который правда Гоча Джинчарадзе не отсидел полностью, а выйдя в 2013-м году по амнистии уехал в Украину.

Безответная любовь к Украине – 6 раз она ему сказала "нет"

В Крыму "Курше" отечественные правоохранители не обрадовались и уже в апреле 2013 года он был задержан в городе Саки и депортирован в Молдову. Но это было только начало.

Поняв, что в Крыму ему не рады, особенно после его оккупации, "Курша" пытался закрепиться в Одессе, но осенью 2014 года был насильственно выдворен из города правоохранителями, но затем снова нелегально вернулся и в феврале 2015-го снова депортирован.

Так Курша выглядит сейчас

Но "вор" в законе не успокоился и решил "покорить" Киев, и снова неудача – сперва в марте, а затем в апреле 2016 года, его дважды выдворяли из столицы.

Поразительно, но Гоча-"Курша" не успокоился, и в июле 2016 года его снова задержали в Украине, на этот раз в Закарпатье. Любопытно, что в этот раз его "брала" уже СБУ, вероятно такая настойчивость – шестая попытка осесть в Украине за 3 года, и неподсудность "вора" в рф, возбудили подозрения у спецслужбы, что он может быть агентом российских спецслужб.

Как бы то ни было, после задержания СБУ и выдворения в Турцию в 2016 году, "Курша" больше не пытался въехать в Украину, а осел в Турции, как и многие другие "законники". И вот он оказался в списке людей, которые через Интернет участвовали в "воровских сходках" с участием украинских "законников", то есть интерес к Украине у него остался, а может и некое влияние.

Если "Курша" признают виновным в Украине, то ему грозят 12 лет лишения свободы, которые придется отсидеть, а не в 7-й раз подвергнуться депортации. Арестованным же ранее "Умке" и "Лаше Свану" грозят от 12 до 15 лет тюрьмы.