Шість разів виганяли з України: повідомлено про підозру "злодію в законі", який вирішував питання у Дніпрі разом із заарештованим "Умкою"

Російський законник може бути агентом спецслужб — надто багато збігів

Правоохоронці продовжують слідство у справі кримінальних "господарів" і "злодіїв у законі", які дивляться за Дніпром, "Умки" і "Лаши Свана", вони ж Сергій Олійник і Лаша Джачвліані, затриманих наприкінці грудня минулого року. У ході слідства вже сьомий "законник" — "Курша" стає фігурантом розслідування і отримує підозру за поширення "злочинного впливу" в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Андрій Рубель.

Треба сказати, що "Курша", він же уродженець Грузії Гоча Джинчарадзе 1972 року народження, не належить до "злодіїв у законі" першого ряду, але відомий своєю любов’ю до України, звідки вітчизняні правоохоронці видворяли його щонайменше 6 разів із 2013 року.

"Законником" Джинчарадзе став у 1991 році в Москві, коли був "коронований" іншими злодіями на сходці в ресторані "Таврія" в готелі "Севастополь", а вже через кілька місяців у Грузії отримав термін за крадіжку.

На фото Курші немає ще й 20

Чому така молода людина, якій на момент "коронації" не було і 20 років став "законником", невідомо, але поводився він не як "злодій у законі". Так після відсидки в Грузії він з’явився в Москві і очолив банду, яка "кришувала" повій і грабувала бізнесменів, використовуючи "нічних метеликів" як навідниць. Для "злодіїв у законі", прямо скажемо, не найпочесніше заняття.

1999-го року Гоча Джинчарадзе було затримано, але терміну він чомусь не отримав. Згодом він затримувався на території Росії ще як мінімум чотири рази — у 2000-му, 2002-му, 2004-му і 2006-му роках, але або видворявся до Грузії, або отримував короткі терміни в 6 місяців.

Лише грузинська Феміда, до якої "Курша" потрапила у 2006-му році, засудила його за "антизлодійським" законом на тривалий термін, який правда Гоча Джинчарадзе не відсидів повністю, а вийшовши у 2013-му році за амністією і виїхав до України.

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У Криму "Курші" вітчизняні правоохоронці не зраділи і вже у квітні 2013 року його було затримано у місті Саки та депортовано до Молдови. Але це був лише початок.

Зрозумівши, що в Криму йому не раді, особливо після його окупації, "Курша" намагався закріпитися в Одесі, але восени 2014 року його насильно вигнали з міста правоохоронці, але потім він знову нелегально повернувся і в лютому 2015-го знову депортували.

Так Курша виглядає зараз

Але "злодій" у законі не заспокоївся і вирішив "підкорити" Київ, і знову невдача – спершу у березні, а потім у квітні 2016 року, його двічі видворяли зі столиці.

Напрочуд, але Гоча-"Курша" не заспокоївся, і в липні 2016 року його знову затримали в Україні, цього разу на Закарпатті. Цікаво, що цього разу його "брала" вже СБУ, ймовірно, така наполегливість – шоста спроба осісти в Україні за 3 роки, і непідсудність "злодія" в росії, порушили підозри у спецслужби, що він може бути агентом російських спецслужб.

Як би там не було, після затримання СБУ та видворення до Туреччини у 2016 році, "Курша" більше не намагався в’їхати в Україну, а осів у Туреччині, як і багато інших "законників". І ось він опинився у списку людей, які через Інтернет брали участь у "злодійських сходках" за участю українських "законників", тобто інтерес до України в нього залишився, а може й певний вплив.

Якщо "Курша" визнають винним в Україні, то йому загрожують 12 років позбавлення волі, які доведеться відсидіти, а не в 7-й раз зазнати депортації. Арештованим раніше "Умке" і "Лаше Свану" загрожують від 12 до 15 років в’язниці.