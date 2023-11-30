Скандал в Тернополе: зажиточная семья арестовала могилу военного, чтобы не ставить крест "как у всех"

Родители погибшего хотят установить памятник во весь рост с автоматом в руках и огромный крест

В Тернополе несколько месяцев продолжается конфликт вокруг "Пантеона Героев" — части Микулинецкого кладбища, где находят последний покой военные. Родители одного из них — пара судей Стадников — не согласились на установление унифицированного креста и пытались обустроить место захоронения по своему усмотрению. Уже установленные надгробные плиты были демонтированы, но дело перешло в судебную плоскость.

Известная в городе семья добилась наложения ареста на могилу сына, а теперь хочет доказать, что мемориал является незаконным. Так что "Телеграф" разбирался в деликатном деле.

Одинаковое чествование памяти для всех

В Тернополе к вопросу чествования памяти земляков, погибающих в войне с россией, подошли основательно: изучили опыт военных захоронений мира и разработали проект с учетом национальных и местных особенностей. А именно захоронение всех павших осуществляется на одинаковых условиях, что предполагает установку на могиле памятника в форме объемного креста с отчеканенным черно-белым портретом, именем, фамилией, позывным и датами рождения и смерти. Все элементы надгробного сооружения должны изготавливаться из светлого песчаника, а междурядья могил засаживаться можжевельником.

- Обсуждение начали в конце июля — начале августа 2022 года, когда в новом секторе Микулинецкого кладбища было уже 25-30 захоронений военных, — рассказала "Телеграфу" девушка погибшего под Попасной тернопольского журналиста и военного, Героя Украины Виталия Дереха, дизайнер Дарця Веретюк. — Сразу говорилось, что памятники должны быть унифицированы, эта идея кому-то нравилась, кому-то нет. Также возникли разногласия, когда город предложил семьям погибших варианты надгробий в виде крестов — плоских и широких из гранита темных оттенков — бордового, темно-серого или черного. Мне они не пришлись по душе и я решила исследовать вопрос, понять, что не устраивает в этой концепции и предложить другую.

Кладбище в Арлингтоне аскетично и именно его обычно ставят в пример, когда говорят о чествовании воинов

В течение месяца весной 2023-го собирала фото разных военных захоронений всего мира, выясняла, почему они выглядят именно так, какие черты их объединяют, а в чем разница в зависимости от территориального расположения, исторического контекста, национальных особенностей. К примеру, если брать общеизвестное кладбище Арлингтон, то там просто вертикальные плиты и газон. Но не в наших традициях ходить по захоронениям, – говорит дизайнер.

За основу тернопольчане приняли унификацию и минимализм в оформлении военных кладбищ, а также простые строгие формы и светлые оттенки памятных знаков в сочетании с озеленением территории. Что же касается национального компонента, то здесь, по словам Дарци, наиболее поставленной задаче должны были подойти казацкие (разновидность тамплиерских) кресты, как на мемориале украинских сечевых стрелков на горе Маковка. Кроме того, создание "Пантеона Героев" предусматривало установку часовни, флагштоков с флагами и стены памяти с именами всех погибших на войне жителей Тернополя независимо от их места захоронения.

На стадии обсуждения проекта, к разработке которого привлекли специалистов по геодезии, архитектуре, строительству, в мэрии прошло несколько встреч с семьями погибших бойцов. На стадии подбора места захоронения семьи и индивидуально предупреждали о планах создать единый комплекс.

— Когда мне 23 января принесли уведомление о гибели сына, спрашивали, где я хочу его похоронить, — рассказала Жанна Балдюк, мать 26-летнего Артура-Артема Харива, ушедшего на войну добровольцем в десантно-штурмовой батальон. — Давали место на кладбище в Довжанке (село возле Тернополя. — Авт.), где можно было забронировать место и для родителей. Но я выбрала Аллею Героев на Микулинецком кладбище, где должен быть создан Пантеон, потому что мой сын, как и все остальные, погиб за победу, за Украину, поэтому должно быть одинаковое чествование памяти для всех.

Светлые казацкие кресты с можжевельником между могилами — так должен по задумке выглядеть "Пантеон Героев Тернополя".

После одобрения громадой 16 августа исполком Тернопольского горсовета утвердил Положение о порядке предоставления ритуальных услуг на военном кладбище "Пантеон Героев Тернополя". Параллельно коммунальщики приступили к реконструкции сектора, на что в бюджете предусмотрели 14 млн гривен.

- Мы начали обустраивать захоронения бойцов, заливать фундамент, потом устанавливать плиты и на них кресты, — рассказывает директор СКП "Ритуальная служба" Сергей Тлумацкий. — Также демонтировали мемориал в честь советских воинов — стелу с надписью "Никто не забыт, ничто не забыто", фигуру солдата и надгробные плиты. Эксгумацию провела лицензированная организация, сейчас останки на хранении, а весной будут перезахоронены на городском кладбище по улице Петра Батькивского. Освободившееся место частично будет использовано для захоронений, здесь также планируется установить со временем статую архангела Михаила.

Сделаем так, как хотим

К середине октября был выполнен значительный объем запланированных работ, и начал вырисовываться окончательный вид "Пантеона Героев". Но на этом этапе разразился публичный скандал вокруг места захороненя Виталия Стадника — жителя Тернополя из династии юристов. Сам погибший до полномасштабной войны работал в местной прокуратуре, его младший брат — адвокат, а родители — судьи. Отец Олег Богданович – до 2018-го судья Апелляционного суда Тернопольской области, мать – Мария Семеновна – действующая судья Хозяйственного суда области.

— До этого момента не было обостренного конфликта, хотя родители Виталия постоянно говорили, что у них памятник готов и он будет иным: статуя погибшего в полный рост с автоматом в руках, а сзади — огромный черный гранитный крест, — говорит Дарця Веретюк. — С ними разговаривали и директор "Ритуальной службы" Сергей Тлумацкий, и городской голова Сергей Надал, ища консенсус. Предлагали установить на могиле сына унифицированный памятник, а уже изготовленную статую разместить в одном из скверов города и назвать его в честь сына, или дать его имя одной из улиц Тернополя. Также предлагалось провести перезахоронение на другом участке на том же кладбище.

Без согласования с руководством коммунального кладбища бригада строителей залила фундамент и установила грантные плиты на Виталия Стадника.

Но ни один из вариантов не был даже рассмотрен. Мы до последнего надеялись, что удастся урегулировать вопрос, но Стадники решили действовать по-своему: самовольно залили фундамент больше и шире, чем это предусмотрено проектной документацией. И тем самым залезли на соседние захоронения — сына бывшего городского головы Тернополя Михаила Левкова и 19-летнего Владислава Ратниченко, уроженца Горловки, с семьей бежавшего от войны в наш регион еще ребенком, — продолжает Дарца.

– Вместо 0,8 на 2,1 метра – размера могил, предусмотренного проектом, Стадники забетонировали 1,35 на 2,3 метра, – уточнил Сергей Тлумацкий. — Это забрало место на озеленение, выделенное с обеих сторон от захоронений. Там не предусмотрено прохода, зато шире сделаны тропинки между рядами могил. Для гражданских кладбищ Закон о погребении и похоронном деле предусматривает другие нормативы: ширина захоронения должна быть 1,5 метра. Но для военных захоронений этот вопрос отдан на усмотрение местного самоуправления, и в Тернополе размеры определены положением о "Пантеоне Героев".

Нанятая Стадниками бригада провела работы без разрешения, о чем полиция и составила протокол. Кроме того, семье передали письмо с требованием провести демонтаж незаконного надгробного сооружения в течение четырех дней. Но они этого не сделали, и эта работа была 24 октября выполнена работниками коммунального предприятия, — говорит директор "Ритуальной службы".

Такие действия коммунальщиков семья Стадников расценила как надругательство и осквернение могилы и тоже обратилась в полицию. В комментариях местным СМИ отец погибшего бойца использовал в качестве аргумента в отстаивании собственной позиции несоответствие размера захоронения законодательным нормам. Он также отмечал, что семья не рассматривает ни вариант перезахоронения сына, ни установление такого памятного знака, как у остальных павших земляков: " Мой сын — военный, он погиб на фронте, то чего же его должны хоронить в другом месте? хотят оформлять могилы в серые камни, так пусть. У нашего сына такого не будет, мы сделаем так, как хотим".

Олег Стадник (на фото крайней слева) уверен, что семья имеет право решать, какой памятник ставить погибшему.

Нежелание принять предложение оформить захоронение в едином стиле со стороны семьи Стадников возмутило другие семьи погибших на фронте тернополян. Люди уже несколько раз собирались на кладбище и даже организовывали круглосуточное дежурство, чтобы не допустить продолжения работ по установлению памятника, отличающегося от остальных.

— Сколько кладбищ военных по миру, но нет такого, чтобы чье-то надгробие возвышалось над другими, будь-то генерал или другой большой чин, — подчеркнула в разговоре Надежда Щирба, мать 37-летнего Тараса Щирбы — отца троих детей, защищавшего страну с 2014-го года и с началом полномасштабной войны снова пошедшего в армию. — У нас всех воинов хоронят в одинаковой форме, всем одинаковую честь отдают, соответственно и памятники должны быть одинаковыми. Семья Стадников решила, что казацкий крест — это бюджетный вариант, а они как состоятельная семья могут себе позволить лучше и вылить фигуру погибшего во весь рост.

Но представьте, как это выглядело бы, если бы каждый начал так делать, потому что все ребята разного телосложения?! Я уже объясняла Стадникам, что наше кладбище очень старое, есть захоронения 1820-го года, много польских. На них устанавливались гробницы с фигурами Матери Божьей, Иисуса Христа, или святых, но никто не выливал из металла или не делал из камня фигуру умершего человека. Это даже по-христиански неправильно, — говорит "Телеграфу" мать героя.

За справедливостью — в суд

На сегодняшний день семья Стадников пытается доказать свою правоту в суде. На основании обращения родителей павшего воина в конце октября полиция открыла уголовное производство по ч.1. ст.297 ("надругательство над могилой, другим местом захоронения"), а окружная прокуратура направила ходатайство в Тернопольский горрайонный суд об аресте имущества на время проведения экспертных исследований и получения выводов. Речь идет о части земельного участка, где похоронен Виталий Стадник и гранитных плит, демонтированных с места захоронения. Об этом сообщал Тернопольский городской совет.

Параллельно отец бойца для получения "запрета на осуществление каких-либо действий по устройству намогильного сооружения" обращался с заявлением для обеспечения иска в Тернопольский окружной административный суд, но получил отказ в его обеспечении. А прокурорское ходатайство в конце концов было передано в один из судов области.

Родные погибших на фронте жителей Тернополя приехали в Збаражский суд, чтобы показать свою позицию на захоронение героев.

— Дело не рассматривали в Тернополе, потому что здесь во всех судах у Стадников или родственники, или связанные с ними лица, поэтому и рассматривали в Збараже, в районном суде, — уточнила Дарця Веретюк. — От прокуратуры выступал скандальный прокурор Тарас Турчин, переведенный недавно в наш город из Полтавы (известный процессом над сбившей подростка насмерть ресторатором и другими делами). Он был на стороне Стадников и против других семей погибших, коммунального предприятия и городских властей. В своем выступлении подчеркивал, что демонтаж надгробных сооружений осуществляли якобы неустановленные лица, хотя на самом деле это делала бригада СКП, при этом присутствовал его руководитель и правоохранители. Также он отмечал, что намерение установить унифицированный памятник в виде казацкого креста является "надругательством и осквернением могилы". И в конце концов для судьи Галины Щербатой одна семья оказалась важнее других, и она согласовала арест могилы.

— Не понятно, что семье дает это решение, потому что если они против, коммунальное предприятие и так бы ничего не делало, — говорит Сергей Тлумацкий. — Во всяком случае, мы обжаловали определение суда первой инстанции, на этой неделе должно состояться заседание Апелляционного суда. Ждем его решения. Кроме Стадников еще три семьи погибших воинов Гинды, Коваля и Дорохова решили также не устанавливать кресты. Одни мотивируют тем, что еще не прошел год после смерти их родных, другие наверняка ждут, как разрешится ситуация со Стадниками. Они, кстати, заявляли и о намерении добиться отмены решения исполкома, согласно которому создан "Пантеон Героев".

Именно на правосудие полагаются в разрешении конфликтной ситуации и другие семьи погибших военных, хотя и высказывают мнение, что людям из этой системы гораздо проще добиться решения в свою пользу. Каким бы абсурдным оно ни было, и как бы ни затрагивало интересы других людей.

— Человеческое горе как фактор, безусловно, имеет место. Мы понимаем горе родителей Виталия, брата, его жены и детей, оно такое, как и у других, — говорит Дарця Веретюк. — Но в то же время они кичатся состоянием, открыто унижая другие семьи, к тому же эта семья скандально известна в городе, и их поведение типично. И мы до последнего не хотели поднимать эти вопросы в медиа, потому что понимаем, что это выгодная картинка для нашего врага. Но, к сожалению, без огласки не надеемся на справедливое решение.

В комментариях под постом о скандале на странице Дарци Веретюк большинство выступает за единство в оформлении захоронений

— Очень досадная ситуация. И получается так, что родители сами не уважают своего сына, фактически глумятся над его могилой, — отметила Жанна Балдюк. — Здесь не должно идти речь ни о состоянии, ни о статусах, все ребята пошли отстаивать свою страну, они все были равны, военные.

— Этих людей невозможно понять, просила их на судебном заседании оставить в покое своего ребенка и других, не бередить наши раны, — говорит Надежда Щирба. — Если на кладбище война, то для чего наши ребята погибают на фронте?

Среди комментаторов есть и те, кто понимает и поддерживает стремление родителей почтить память сына по собственному усмотрению.

*На момент выхода материала редакции не удалось связаться с семьей Стадников, но мы готовы выслушать их точку зрения на причины возникновения и возможные пути решения конфликта вокруг "Пантеона Героев".

Как сообщал "Телеграф", в Киеве до сих пор не создано Национальное военное мемориальное кладбище, из-за чего некоторые семьи погибших воинов вынуждены хранить урны с их прахом у себя дома.