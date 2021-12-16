Укр

Как не нужно варить яйца: названа главная ошибка, которая портит их вид

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Секреты приготовления яиц Новость обновлена 16 декабря 2021, 13:17
Секреты приготовления яиц

Если яйца варить правильно, то они получаются вкусными и полезными

Если вы решите приготовить на новый год закуску в виде фаршированных яиц с копченой курицей, то вам стоит знать несколько секретов, как выбрать свежие яйца и как правильно их варить.

Пользователь TikTok под никнеймом LifeTipSing заявляет, что при варке яиц мы постоянно совершаем одну и ту же ошибку, связанную с температурой воды.

Большинство людей при варке кладут яйца в кипящую воду. Но это влияет на их цвет. Из-за сульфида железа, который выделяется в этот момент, они становятся зеленоватыми.

LifeTipSing отмечает, что яйца лучше класть в холодную немного подсоленную воду и варить их в течение 8 минут с момента закипания. После того, как вы выключите огонь, стоит оставить их еще на 5 минут в горячей воде, а потом отправить в холодную воду.

Если желток будет оранжево-желтого цвета, то это свидетельствует о том, что яйца приготовлены правильно и не принесут вреда организму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие яйца вкуснее: куриные или перепелиные. Кроме того, мы узнали, почему яйца разного цвета, чем они отличаются и какие из них вкуснее.

Теги:
#Рецепт #Яйца #Лайфхак #TikTok
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