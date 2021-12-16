Як не потрібно варити яйця: названо головну помилку, яка псує їх вигляд

Якщо яйця варити правильно, то вони виходять смачними та корисними

Якщо ви вирішите приготувати на новий рік закуску у вигляді фаршированих яєць з копченою куркою, то вам варто знати кілька секретів, як вибрати свіжі яйця та як правильно їх варити.

Користувач TikTok під нікнеймом LifeTipSing заявляє, що при варінні яєць ми постійно робимо одну й ту саму помилку, пов’язану з температурою води.

Більшість людей при варінні кладуть яйця в киплячу воду. Але це впливає на їх колір. Через сульфід заліза, який виділяється в цей момент, вони стають зеленими.

LifeTipSing зазначає, що яйця краще класти в холодну підсолену воду і варити їх протягом 8 хвилин з моменту закипання. Після того, як ви вимкнете вогонь, варто залишити їх ще на 5 хвилин у гарячій воді, а потім відправити в холодну воду.

Якщо жовток буде оранжево-жовтого кольору, це свідчить про те, що яйця приготовлені правильно і не завдадуть шкоди організму.

Раніше "Телеграф" розповідав, які яйця смачніші: курячі або перепелині. Крім того, ми дізналися, чому яйця різного кольору, чим вони відрізняються і які з них смачніші.