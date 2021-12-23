Как приготовить идеальные тонкие блины: секрет теста, которое не рвется

Для приготовления блинов муку необходимо обязательно просеять

Процесс приготовления блинчиков занимает совсем немного времени, чего не скажешь о времени их поедания. На основе блинов можно приготовить новогодние закуски, однако и в простом виде они ничем не хуже. Некоторые хозяйки при готовке сталкиваются с тем, что блинчики сильно пристают к сковороде или же сильно рвутся. Конечно же, это влияет и на внешний вид блюда да и настроение от этого портится.

Чтобы такого не случилось, портал "Арт Ланч" поделился секретами идеального теста для тонких блинчиков.

Идеальное тесто для классических тонких блинчиков

Перед началом приготовления советуем обратить внимание на несколько простых советов, чтобы классический тонкий блинчик получился красивым, хорошо поджарился и не порвался в блюдах на его основе.

Итак, секреты идеальных блинов:

мука должна быть хорошего качества — на это укажет ее белый или нежно-кремовый оттенок и то, сухость и мягкость на ощупь;

перед приготовлением блинов муку следует обязательно просеять, чтобы насытить ее кислородом;

тонкие и нежные блинчики получаются только на молоке, если брать кефир — они будут пышными;

яйца должны быть свежими и комнатной температуры;

если Ваши блинчики рвутся, добавьте в тесто 1-2 столовые ложки муки.

Ингредиенты

Молоко — 500 мл

Яйца — 3 шт.

Мука — 200 г

Масло сливочное — 30 г (или растительное — 2 ст. ложки)

Сахар — 2 ст. ложки

Соль — 1/2 ч. ложки

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Приготовление

Яйца вбиваем в емкость для взбивания, добавляем сахар и соль, перемешиваем до однородности миксером или венчиком. К яйцам вливаем небольшую часть молока (100-150 мл) и снова перемешиваем. Просеиваем муку (около 200 грамм) в емкость с тестом и доводим до однородной консистенции. На этом этапе тесто может быть немного густым, но в этом поможет оставшееся молоко. Остаток молока вливаем в тесто, чтобы оно получилось жидкое, как жирные сливки. Затем вливаем остывшее растопленное сливочное или растительное масло и снова мешаем. Следите за консистенцией — если тесто получилось очень густое, добавьте немного воды или молока, если же оно жидкое — добавьте немного муки. Приступаем к жарке — для идеальных блинов лучше всего взять блинную сковороду или же такую, ко дну которой тесто не будет прилипать. Сковороду необходимо хорошо разогреть, а перед жаркой первого блинчика немного смазать маслом. Для последующих блинов при условии, что они не прилипают, смазывать сковороду не нужно.

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