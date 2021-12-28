Отличная замена колбасе: как за 12 минут приготовить куриную грудку на праздничный стол

Куриное филе получается сочным и вкусным

На новогоднем столе никак не обойтись без мясных блюд. Можно приготовить вкуснейший холодец или фаршированную утку с фруктами, но все это требует много времени и усилий. Однако, выход есть — можно приготовить куриную грудку, которая станет отличной заменой колбасы.

Вариантом для тех, кто хочет заменить колбасу на более полезный продукт, поделилась повар Наталья Калнина в своей Youtube-канале. Огромное преимущество этого рецепта в том, что готовится блюдо всего 12 минут.

Как приготовить куриную грудку на бутерброды за 12 минут

Ингредиенты

Куриное филе — 400-500 г

Соль — 1 ч.л.

Чеснок — 2-3 зуб.

Паприка сладкая — 1 ч.л.

Куркума — 1/3 ч.л.

Черный перец — 1/3 ч.л.

Приправа для курицы — 1/2 ч.л.

Приготовление

Куриную грудку помыть, очистить от лишнего жира. Затем измельчить небольшими кусочками чеснок и положить его под малое филе, закрепив деревянной шпажкой. Еще часть необходимо вставить в филе с помощью ножа. В отдельной емкости смешать соль, паприку, черный перец, куркуму и приправу для курицы. Полученной смесью натираем куриные грудки и складываем в посудину для микроволновой печи (если будем готовить с ее помощью — ставим на 600 Ватт и готовим всего 12 минут). Если микроволновки нет, то грудку можно приготовить на плите в молоке. Его нужно взять столько же, сколько по весу ваша грудка (на 500 грамм берем 500 миллилитров). Довести на плите до кипения и поместить туда грудку. Варим всего одну минуту, затем снимаем с огня, накрываем крышкой и хорошо укутываем. В таком виде оставляем на два часа до полного остывания.

Видеорецепт

Как приготовить куриную грудку вместо колбасы

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