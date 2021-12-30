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Утка в медово-горчичном соусе на Новый год: секрет идеальной золотистой корочки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Такое блюдо точно порадует гостей невероятным вкусом
Такое блюдо точно порадует гостей невероятным вкусом

Птицу необходимо хорошо пропитать маринадом перед запеканием

На Новый год помимо салатов, закусок и курочки из золотистой корочкой удивить гостей можно еще и запеченной уткой. Кто-то скажет, что утка больше уместна на Рождество, но кто может помешать приготовить ее еще и для новогодней ночи? Особого вкуса блюду добавит горчично-медовый маринад, в который птицу необходимо поместить перед приготовлением.

Рецептом поделились кулинары портала edaizduhovki.

Утка в горчично-медовом маринаде с чесноком

Ингредиенты

  • Утка — 1,5 кг
  • Яблоки кислые — 6 шт. (360 г; вес без сердцевин — 320 г)
  • Горчица жгучая — 2,5 ст. ложки
  • Чеснок — 4 зубчика (20 г)
  • Розмарин сушёный — 0,75 ч. ложки
  • Перец чёрный молотый — 0,75 ч. ложки
  • Мёд — 1,5 ст. ложки (45 г)
  • Лимон — 40 г (0,5 шт.)
  • Масло подсолнечное — 3 ст. ложки
  • Соль — 1-1,5 ч. ложки (или по вкусу)

Хозяйкам на заметку! Чтобы корочка утки получилась хрустящей, необходимо избавиться от лишнего жира. Обрежьте его в области шеи и задней части. Помните, что большое количество жира размягчит корочку и не даст нужного результата.

Приготовление

  1. Обрабатываем птицу — если есть шея, то ее лучше обрезать, точно так же поступаем и с огузком. С помощью пинцета удаляем "пеньки" от перышек. Птицу хорошо моем и обсушиваем.
  2. Для маринада нужно соединить мед и горчицу, сок лимона (3 ст.л) и перемешать.
  3. Измельчить чеснок и добавить его к маринаду. Туда же отправляем подсолнечное масло, розмарин, перец и чеснок. Перемешиваем.
  4. Утку полностью обмазываем маринадом как внутри, так и снаружи и отправляем в холодильник мариноваться. Желательно подержать утку в маринаде хотя бы сутки, но если времени нет совсем, то хватит и часа.
  5. Незадолго до окончания времени маринования разогреваем духовку до 200 градусов.
  6. Перед запеканием необходимо подготовить начинку для утки. Яблоки вымыть и разрезать на четвертинки, удалив сердцевину с семенами. Этими яблоками нафаршировать птицу, а отверстие зашить кулинарной нитью либо заколоть зубочистками.
  7. Запекать утку можно на противне, в форме, в фольге, в рукаве. На дно формы необходимо положить несколько очищенных и порезанных яблок. На яблоки выкладываем птицу вместе с маринадом. По бокам утки заполняем пространство нарезанными яблоками.
  8. Отправляем утку в духовку на 180 градусом и запекаем 2 — 2,5 часа. Потом снять крышку или фольгу и еще минут 10 подрумянить птицу в духовке.
  9. Подаем утку с яблоками и зеленью.

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Теги:
#Рецепт #Рецепты #Новый год #Утка
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