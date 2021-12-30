Утка в медово-горчичном соусе на Новый год: секрет идеальной золотистой корочки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Птицу необходимо хорошо пропитать маринадом перед запеканием
На Новый год помимо салатов, закусок и курочки из золотистой корочкой удивить гостей можно еще и запеченной уткой. Кто-то скажет, что утка больше уместна на Рождество, но кто может помешать приготовить ее еще и для новогодней ночи? Особого вкуса блюду добавит горчично-медовый маринад, в который птицу необходимо поместить перед приготовлением.
Рецептом поделились кулинары портала edaizduhovki.
Утка в горчично-медовом маринаде с чесноком
Ингредиенты
- Утка — 1,5 кг
- Яблоки кислые — 6 шт. (360 г; вес без сердцевин — 320 г)
- Горчица жгучая — 2,5 ст. ложки
- Чеснок — 4 зубчика (20 г)
- Розмарин сушёный — 0,75 ч. ложки
- Перец чёрный молотый — 0,75 ч. ложки
- Мёд — 1,5 ст. ложки (45 г)
- Лимон — 40 г (0,5 шт.)
- Масло подсолнечное — 3 ст. ложки
- Соль — 1-1,5 ч. ложки (или по вкусу)
Хозяйкам на заметку! Чтобы корочка утки получилась хрустящей, необходимо избавиться от лишнего жира. Обрежьте его в области шеи и задней части. Помните, что большое количество жира размягчит корочку и не даст нужного результата.
Приготовление
- Обрабатываем птицу — если есть шея, то ее лучше обрезать, точно так же поступаем и с огузком. С помощью пинцета удаляем "пеньки" от перышек. Птицу хорошо моем и обсушиваем.
- Для маринада нужно соединить мед и горчицу, сок лимона (3 ст.л) и перемешать.
- Измельчить чеснок и добавить его к маринаду. Туда же отправляем подсолнечное масло, розмарин, перец и чеснок. Перемешиваем.
- Утку полностью обмазываем маринадом как внутри, так и снаружи и отправляем в холодильник мариноваться. Желательно подержать утку в маринаде хотя бы сутки, но если времени нет совсем, то хватит и часа.
- Незадолго до окончания времени маринования разогреваем духовку до 200 градусов.
- Перед запеканием необходимо подготовить начинку для утки. Яблоки вымыть и разрезать на четвертинки, удалив сердцевину с семенами. Этими яблоками нафаршировать птицу, а отверстие зашить кулинарной нитью либо заколоть зубочистками.
- Запекать утку можно на противне, в форме, в фольге, в рукаве. На дно формы необходимо положить несколько очищенных и порезанных яблок. На яблоки выкладываем птицу вместе с маринадом. По бокам утки заполняем пространство нарезанными яблоками.
- Отправляем утку в духовку на 180 градусом и запекаем 2 — 2,5 часа. Потом снять крышку или фольгу и еще минут 10 подрумянить птицу в духовке.
- Подаем утку с яблоками и зеленью.
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить заливную рыбу вместо обычного холодца.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-