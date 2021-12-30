Утка в медово-горчичном соусе на Новый год: секрет идеальной золотистой корочки

Птицу необходимо хорошо пропитать маринадом перед запеканием

На Новый год помимо салатов, закусок и курочки из золотистой корочкой удивить гостей можно еще и запеченной уткой. Кто-то скажет, что утка больше уместна на Рождество, но кто может помешать приготовить ее еще и для новогодней ночи? Особого вкуса блюду добавит горчично-медовый маринад, в который птицу необходимо поместить перед приготовлением.

Рецептом поделились кулинары портала edaizduhovki.

Утка в горчично-медовом маринаде с чесноком

Ингредиенты

Утка — 1,5 кг

Яблоки кислые — 6 шт. (360 г; вес без сердцевин — 320 г)

Горчица жгучая — 2,5 ст. ложки

Чеснок — 4 зубчика (20 г)

Розмарин сушёный — 0,75 ч. ложки

Перец чёрный молотый — 0,75 ч. ложки

Мёд — 1,5 ст. ложки (45 г)

Лимон — 40 г (0,5 шт.)

Масло подсолнечное — 3 ст. ложки

Соль — 1-1,5 ч. ложки (или по вкусу)

Хозяйкам на заметку! Чтобы корочка утки получилась хрустящей , необходимо избавиться от лишнего жира. Обрежьте его в области шеи и задней части. Помните, что большое количество жира размягчит корочку и не даст нужного результата.

Приготовление

Обрабатываем птицу — если есть шея, то ее лучше обрезать, точно так же поступаем и с огузком. С помощью пинцета удаляем "пеньки" от перышек. Птицу хорошо моем и обсушиваем. Для маринада нужно соединить мед и горчицу, сок лимона (3 ст.л) и перемешать. Измельчить чеснок и добавить его к маринаду. Туда же отправляем подсолнечное масло, розмарин, перец и чеснок. Перемешиваем. Утку полностью обмазываем маринадом как внутри, так и снаружи и отправляем в холодильник мариноваться. Желательно подержать утку в маринаде хотя бы сутки, но если времени нет совсем, то хватит и часа. Незадолго до окончания времени маринования разогреваем духовку до 200 градусов. Перед запеканием необходимо подготовить начинку для утки. Яблоки вымыть и разрезать на четвертинки, удалив сердцевину с семенами. Этими яблоками нафаршировать птицу, а отверстие зашить кулинарной нитью либо заколоть зубочистками. Запекать утку можно на противне, в форме, в фольге, в рукаве. На дно формы необходимо положить несколько очищенных и порезанных яблок. На яблоки выкладываем птицу вместе с маринадом. По бокам утки заполняем пространство нарезанными яблоками. Отправляем утку в духовку на 180 градусом и запекаем 2 — 2,5 часа. Потом снять крышку или фольгу и еще минут 10 подрумянить птицу в духовке. Подаем утку с яблоками и зеленью.

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