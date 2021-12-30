Качка в медово-гірчичному соусі на Новий рік: секрет ідеальної золотистої скоринки

Птицю необхідно добре просочити маринадом перед запіканням

На Новий рік крім салатів, закусок та курочки із золотистою скоринкою здивувати гостей можна ще й запеченою качкою. Хтось скаже, що качка більше доречна на Різдво, але хто може завадити її приготувати ще й для новорічної ночі? Особливого смаку страві додасть гірчично-медовий маринад, у який птицю необхідно помістити перед приготуванням.

Рецептом поділилися кулінари порталу edaizduhovki.

Качка у гірчично-медовому маринаді з часником

Інгредієнти

Качка — 1,5 кг

Яблука кислі — 6 шт. (360 г; вага без серцевини — 320 г)

Гірчиця — 2,5 ст. ложки

Часник — 4 зубчики (20 г)

Розмарин сушений — 0,75 ч. ложки

Перець чорний мелений — 0,75 ч. ложки

Мед — 1,5 ст. ложки (45 г)

Лимон — 40 г (0,5 шт.)

Олія соняшникова — 3 ст. ложки

Сіль — 1-1,5 ч. ложки (або до смаку)

Хазяйкам на замітку! Щоб скоринка качки вийшла хрусткою , необхідно позбутися зайвого жиру. Обріжте його в області шиї та задньої частини. Пам’ятайте, що велика кількість жиру розм’якшить скоринку і не дасть потрібного результату.

Приготування

Обробляємо птицю — якщо є шия, то її краще обрізати, так само робимо і з огузком. За допомогою пінцета видаляємо "пеньки" від пір’їнок. Птах добре миємо й обсушуємо. Для маринаду потрібно з’єднати мед та гірчицю, сік лимона (3 ст.л) та перемішати. Подрібнити часник та додати його до маринаду. Туди ж відправляємо соняшникову олію, розмарин, перець та часник. Перемішуємо. Качку повністю обмазуємо маринадом як усередині, так і зовні та відправляємо в холодильник маринуватися. Бажано потримати качку в маринаді хоча б добу, але якщо часу зовсім немає, то вистачить і години. Незадовго до закінчення маринування розігріваємо духовку до 200 градусів. Перед запіканням необхідно підготувати начинку для качки. Яблука вимити й розрізати на четвертинки, видаливши серцевину з насінням. Цими яблуками нафарширувати птаха, а отвір зашити кулінарною ниткою або заколоти зубочистками. Запікати качку можна на деку, у формі, у фользі, рукаві. На дно форми необхідно покласти кілька очищених та порізаних яблук. На яблука викладаємо птаха разом із маринадом. З боків качки заповнюємо простір нарізаними яблуками. Відправляємо качку в духовку на 180 градусів і запікаємо 2-2,5 години. Потім зняти кришку або фольгу і ще 10 хвилин підрум’янити птицю в духовці. Подаємо качку з яблуками та зеленню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати заливну рибу замість звичайного холодцю.