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Качка в медово-гірчичному соусі на Новий рік: секрет ідеальної золотистої скоринки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Така страва точно порадує гостей неймовірним смаком
Така страва точно порадує гостей неймовірним смаком

Птицю необхідно добре просочити маринадом перед запіканням

На Новий рік крім салатів, закусок та курочки із золотистою скоринкою здивувати гостей можна ще й запеченою качкою. Хтось скаже, що качка більше доречна на Різдво, але хто може завадити її приготувати ще й для новорічної ночі? Особливого смаку страві додасть гірчично-медовий маринад, у який птицю необхідно помістити перед приготуванням.

Рецептом поділилися кулінари порталу edaizduhovki.

Качка у гірчично-медовому маринаді з часником

Інгредієнти

  • Качка — 1,5 кг
  • Яблука кислі — 6 шт. (360 г; вага без серцевини — 320 г)
  • Гірчиця — 2,5 ст. ложки
  • Часник — 4 зубчики (20 г)
  • Розмарин сушений — 0,75 ч. ложки
  • Перець чорний мелений — 0,75 ч. ложки
  • Мед — 1,5 ст. ложки (45 г)
  • Лимон — 40 г (0,5 шт.)
  • Олія соняшникова — 3 ст. ложки
  • Сіль — 1-1,5 ч. ложки (або до смаку)

Хазяйкам на замітку! Щоб скоринка качки вийшла хрусткою, необхідно позбутися зайвого жиру. Обріжте його в області шиї та задньої частини. Пам’ятайте, що велика кількість жиру розм’якшить скоринку і не дасть потрібного результату.

Приготування

  1. Обробляємо птицю — якщо є шия, то її краще обрізати, так само робимо і з огузком. За допомогою пінцета видаляємо "пеньки" від пір’їнок. Птах добре миємо й обсушуємо.
  2. Для маринаду потрібно з’єднати мед та гірчицю, сік лимона (3 ст.л) та перемішати.
  3. Подрібнити часник та додати його до маринаду. Туди ж відправляємо соняшникову олію, розмарин, перець та часник. Перемішуємо.
  4. Качку повністю обмазуємо маринадом як усередині, так і зовні та відправляємо в холодильник маринуватися. Бажано потримати качку в маринаді хоча б добу, але якщо часу зовсім немає, то вистачить і години.
  5. Незадовго до закінчення маринування розігріваємо духовку до 200 градусів.
  6. Перед запіканням необхідно підготувати начинку для качки. Яблука вимити й розрізати на четвертинки, видаливши серцевину з насінням. Цими яблуками нафарширувати птаха, а отвір зашити кулінарною ниткою або заколоти зубочистками.
  7. Запікати качку можна на деку, у формі, у фользі, рукаві. На дно форми необхідно покласти кілька очищених та порізаних яблук. На яблука викладаємо птаха разом із маринадом. З боків качки заповнюємо простір нарізаними яблуками.
  8. Відправляємо качку в духовку на 180 градусів і запікаємо 2-2,5 години. Потім зняти кришку або фольгу і ще 10 хвилин підрум’янити птицю в духовці.
  9. Подаємо качку з яблуками та зеленню.

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Теги:
#Рецепт #Рецепти #Новий рік #Качка
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