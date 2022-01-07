Десерт из детства: рецепт пирожного "Муравейник", которое готовится 10 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 561
С приготовлением этого десерта справится даже ребенок.
Затяжные праздники — самое время расслабиться и побаловать себя чем-то сладеньким. К тому же приготовление вкусного домашнего десерта станет отличным способом проведения досуга для всей семьи. К примеру, очень простым является рецепт воздушного тирамису, который готовится на сковороде. Или же попробовать испечь вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт нежнейшей творожной запеканки без муки и манки. Если же ни один из предложенных рецептов вас не заинтересовал, рекомендуем попробовать приготовить более изысканный десерт.
Рецептом вкуснейшего нежного пирожного "Муравейник", вкус которого мы все помним из детства поделилась в своем Инстаграм фуд-блогер katyamull.
Рецепт пирожного "Муравейник"
Ингредиенты:
- 50г грецкий орех
- 250г печенье "к кофе"
- 100г варенная сгущёнка
- 1/4ч.л соль
Способ приготовления:
- Печенье измельчите в крошку.
- Добавьте битые орешки, соль и сгущёнку. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте произвольной формы десерт. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт быстрых творожных пирожков, которые готовятся всего за 7 минут.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-