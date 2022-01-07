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Десерт из детства: рецепт пирожного "Муравейник", которое готовится 10 минут

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Пирожное "Муравейник" Новость обновлена 07 января 2022, 16:01
Пирожное "Муравейник"

С приготовлением этого десерта справится даже ребенок.

Затяжные праздники — самое время расслабиться и побаловать себя чем-то сладеньким. К тому же приготовление вкусного домашнего десерта станет отличным способом проведения досуга для всей семьи. К примеру, очень простым является рецепт воздушного тирамису, который готовится на сковороде. Или же попробовать испечь вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт нежнейшей творожной запеканки без муки и манки. Если же ни один из предложенных рецептов вас не заинтересовал, рекомендуем попробовать приготовить более изысканный десерт.

Рецептом вкуснейшего нежного пирожного "Муравейник", вкус которого мы все помним из детства поделилась в своем Инстаграм фуд-блогер katyamull.

Рецепт пирожного "Муравейник"

Ингредиенты:

  • 50г грецкий орех
  • 250г печенье "к кофе"
  • 100г варенная сгущёнка
  • 1/4ч.л соль

Способ приготовления:

  1. Печенье измельчите в крошку.
  2. Добавьте битые орешки, соль и сгущёнку. Хорошо перемешайте.
  3. Сформируйте произвольной формы десерт. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт быстрых творожных пирожков, которые готовятся всего за 7 минут.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Десерт #Муравейник
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