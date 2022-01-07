Десерт из детства: рецепт пирожного "Муравейник", которое готовится 10 минут

С приготовлением этого десерта справится даже ребенок.

Затяжные праздники — самое время расслабиться и побаловать себя чем-то сладеньким. К тому же приготовление вкусного домашнего десерта станет отличным способом проведения досуга для всей семьи. К примеру, очень простым является рецепт воздушного тирамису, который готовится на сковороде. Или же попробовать испечь вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт нежнейшей творожной запеканки без муки и манки. Если же ни один из предложенных рецептов вас не заинтересовал, рекомендуем попробовать приготовить более изысканный десерт.

Рецептом вкуснейшего нежного пирожного "Муравейник", вкус которого мы все помним из детства поделилась в своем Инстаграм фуд-блогер katyamull.

Рецепт пирожного "Муравейник"

Ингредиенты:

50г грецкий орех

250г печенье "к кофе"

100г варенная сгущёнка

1/4ч.л соль

Способ приготовления:

Печенье измельчите в крошку. Добавьте битые орешки, соль и сгущёнку. Хорошо перемешайте. Сформируйте произвольной формы десерт. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт быстрых творожных пирожков, которые готовятся всего за 7 минут.