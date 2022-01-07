Десерт з дитинства: рецепт тістечка "Мурашник", яке готується 10 хвилин

З приготуванням цього десерту впорається навіть дитина.

Затяжні свята — саме час розслабитися і побалувати себе солоденьким. До того ж, приготування смачного домашнього десерту стане відмінним способом проведення дозвілля для всієї родини. Наприклад, дуже простим є рецепт повітряного тірамісу, яке готується на сковороді. Або спробувати спекти найсмачніший кекс із вимоченими в алкоголі сухофруктами. Також радимо спробувати рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та манки. Якщо жоден із запропонованих рецептів вас не зацікавив, рекомендуємо спробувати приготувати більш вишуканий десерт.

Рецептом найсмачнішого ніжного тістечка "Мурашник", смак якого ми всі пам’ятаємо з дитинства, поділилася у своєму Інстаграм фуд-блогер katyamull.

Рецепт тістечка "Мурашник"

Інгредієнти:

50г волоський горіх

250г печиво "до кави"

100г варене згущене молоко

1/4ч.л сіль

Спосіб приготування:

Печиво подрібніть у крихту. Додайте биті горішки, сіль і згущене молоко. Добре перемішайте. Сформуйте довільної форми десерт. Смачного!

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