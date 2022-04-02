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Без мяса и яиц: простейший рецепт котлет из картошки и риса

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Рецепт сытных овощных котлет Новость обновлена 02 апреля 2022, 10:06
Рецепт сытных овощных котлет

Овощные котлеты — это прекрасное блюдо, которое разнообразит ваше меню.

В связи с войной, которая идет в Украине, нужно подстраиваться под новые реалии жизни. Так как сейчас не всегда и не везде можно приобрести мясо или молочку, нужно учится готовить сытные блюда из тех продуктов, которые доступны. К примеру из можно приготовить вкусные овощные котлеты с овсяными хлопьями.

Однако на этом варианты не заканчиваются. "Телеграф" предлагает вам попробовать приготовить вкусные котлеты из картофеля и риса, для готовки которых не нужно использовать мясо и яйца.

Котлеты из картошки и риса: рецепт

Ингредиенты:

  • Картофель — 360-380 г (или 250г отварного)
  • Рис круглый — 70г (или 250г отварного)
  • Морковь — 200г
  • Лук репчатый — 100г
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Сухари панировочные — 3-4 ст.л. (40-50 г)
  • Масло растительное (для жарки) -2-3 ст. ложки (40 мл)

Способ приготовления:

  1. Сварите рис. После приготовления дайте ему постоять ещё примерно 15-20 минут под крышкой (для того, чтобы он стал плотнее). А из картошки сделайте пюре.
  2. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке. В сковороде разогрейте 1-2 ст. ложки растительного масла и выложите лук с морковью. Периодически помешивая, обжарьте овощи на среднем огне примерно 8-10 минут, до мягкости и легкого золотистого оттенка.
  3. В глубокой миске соедините остывший рис и картофельное пюре. Добавьте обжаренные морковь и лук. Посолите и поперчите. Перемешайте до однородности.
  4. Панировочные сухари высыпьте в плоскую тарелку.
  1. Возьмите примерно 1/5 часть картофельно-рисовой массы, скатайте ее в шарик и слегка сплюсните, формируя котлету. Обвалите котлету в панировочных сухарях со всех сторон. Точно таким же образом сформируйте и остальные котлеты.
  2. Сковороду смажьте растительным маслом и разогрейте на среднем огне. Растительного масла не должно быть много. Выложите котлеты на сковороду. Обжаривайте на среднем огне приблизительно по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.

Добавим, что сегодня актуальным является вопрос, как испечь хлеб в домашних условиях. Рецептом хлеба на 2 вида муки "Телеграф" делился ранее. Также, если вы любите оладьи, но у вас нет времени долго возиться с их приготовлением, то рецепт быстрых оладушек на кефире вам очень пригодиться в непредвиденных обстоятельствах.

Теги:
#Рецепт #Котлеты #Постные котлеты
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