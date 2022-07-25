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Закуска из кабачков "Просто песня": как приготовить, чтобы было вкусно зимой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Закуска из кабачков Просто песня – простой рецепт
Закуска из кабачков Просто песня – простой рецепт

Очень оригинальная и вкусная закуска

Сезон кабачков продолжается, поэтому сейчас самое время, когда нужно закрывать этот овощ на зиму. Кабачки можно не только замариновать в форме рулетиков или законсервировать под видом ананасов, но и использовать как один из основных ингредиентов вкусной закуски.

Таким рецептом поделилась кулинарный блогер Татьяна (@_tanyushina_) в Инстаграме. Кабачки в сладко-остром соусе под названием "Просто песня" остаются хрустящими. Из одной порции выходит 5 баночек по 0,5 л.

Как замариновать кабачки на зиму

Ингредиенты:

  • 2 кг кабачков (молоденькие, без косточек)
  • 1 сладкий перец (желательно красный)
  • 1 яблоко
  • 1 луковица
  • 1-2 перчика чили
  • 1 морковь
  • 1 головка чеснока
  • 70 г томатной пасты
  • 200 г сахара
  • 100 г уксуса 9%
  • 50 г соли

Приготовление:

  1. Кабачки нарезать длинными брусочками. Все остальные овощи пропустить через мясорубку.
  2. Сложить их в кастрюлю. Добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус. Довести до кипения.
  3. Высыпать кабачки в кастрюлю, перемешать. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки станут отдавать влагу. Как закипит – варить 1 час на среднем огне.
  4. Готовый салат разлить в стерильные банки, герметично закрыть. Перевернуть и укутать в одеяло до полного остывания.

Напомним, что из кабачков также выходят сочные котлеты, кабачковые блины и многие другие вкусные и интересные блюда.

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#Кабачки #Рецепты #Закуски #Консервация