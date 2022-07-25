Закуска из кабачков "Просто песня": как приготовить, чтобы было вкусно зимой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 2269
Очень оригинальная и вкусная закуска
Сезон кабачков продолжается, поэтому сейчас самое время, когда нужно закрывать этот овощ на зиму. Кабачки можно не только замариновать в форме рулетиков или законсервировать под видом ананасов, но и использовать как один из основных ингредиентов вкусной закуски.
Таким рецептом поделилась кулинарный блогер Татьяна (@_tanyushina_) в Инстаграме. Кабачки в сладко-остром соусе под названием "Просто песня" остаются хрустящими. Из одной порции выходит 5 баночек по 0,5 л.
Как замариновать кабачки на зиму
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков (молоденькие, без косточек)
- 1 сладкий перец (желательно красный)
- 1 яблоко
- 1 луковица
- 1-2 перчика чили
- 1 морковь
- 1 головка чеснока
- 70 г томатной пасты
- 200 г сахара
- 100 г уксуса 9%
- 50 г соли
Приготовление:
- Кабачки нарезать длинными брусочками. Все остальные овощи пропустить через мясорубку.
- Сложить их в кастрюлю. Добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус. Довести до кипения.
- Высыпать кабачки в кастрюлю, перемешать. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки станут отдавать влагу. Как закипит – варить 1 час на среднем огне.
- Готовый салат разлить в стерильные банки, герметично закрыть. Перевернуть и укутать в одеяло до полного остывания.
Напомним, что из кабачков также выходят сочные котлеты, кабачковые блины и многие другие вкусные и интересные блюда.