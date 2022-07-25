Закуска из кабачков "Просто песня": как приготовить, чтобы было вкусно зимой

Очень оригинальная и вкусная закуска

Сезон кабачков продолжается, поэтому сейчас самое время, когда нужно закрывать этот овощ на зиму. Кабачки можно не только замариновать в форме рулетиков или законсервировать под видом ананасов, но и использовать как один из основных ингредиентов вкусной закуски.

Таким рецептом поделилась кулинарный блогер Татьяна (@_tanyushina_) в Инстаграме. Кабачки в сладко-остром соусе под названием "Просто песня" остаются хрустящими. Из одной порции выходит 5 баночек по 0,5 л.

Как замариновать кабачки на зиму

Ингредиенты:

2 кг кабачков (молоденькие, без косточек)

1 сладкий перец (желательно красный)

1 яблоко

1 луковица

1-2 перчика чили

1 морковь

1 головка чеснока

70 г томатной пасты

200 г сахара

100 г уксуса 9%

50 г соли

Приготовление:

Кабачки нарезать длинными брусочками. Все остальные овощи пропустить через мясорубку. Сложить их в кастрюлю. Добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус. Довести до кипения. Высыпать кабачки в кастрюлю, перемешать. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки станут отдавать влагу. Как закипит – варить 1 час на среднем огне. Готовый салат разлить в стерильные банки, герметично закрыть. Перевернуть и укутать в одеяло до полного остывания.

Напомним, что из кабачков также выходят сочные котлеты, кабачковые блины и многие другие вкусные и интересные блюда.