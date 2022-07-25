Закуска із кабачків "Просто пісня": як приготувати, щоб було смачно взимку
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Дуже оригінальна і смачна закуска
Сезон кабачків триває, тому зараз саме той час, коли треба закривати цей овоч на зиму. Кабачки можна не тільки замаринувати у формі рулетиків або законсервувати під виглядом ананасів, а й використовувати як один з основних інгредієнтів смачної закуски.
Таким рецептом поділилась кулінарний блогер Тетяна (@_tanyushina_) в Інстаграмі. Кабачки в солодко-гострому соусі під назвою "Просто пісня" залишаються хрусткими. З однієї порції виходить 5 баночок по 0,5 л.
Як замаринувати кабачки на зиму
Інгредієнти:
- 2 кг кабачків (молоденькі, без кісточок)
- 1 солодкий перець (бажано червоний)
- 1 яблуко
- 1 цибулина
- 1-2 перчики чилі
- 1 морквина
- 1 головка часнику
- 70 г томатної пасти
- 200 г цукру
- 100 г оцту 9%
- 50 г солі
Приготування:
- Кабачки нарізати довгими брусочками. Усі інші овочі пропустити через м’ясорубку.
- Скласти їх в каструлю. Додати сіль, цукор, томатну пасту, оцет. Довести до кипіння.
- Висипати кабачки в каструлю, перемішати. Спочатку рідини буде мало, але потім кабачки почнуть віддавати вологу. Як закипить — варити 1 годину на середньому вогні.
- Готовий салат розлити в стерильні банки, герметично закрити. Перевернути і вкутати в ковдру до повного вистигання.
Нагадаємо, що з кабачків також виходять соковиті котлети, кабачкові млинці та багато інших смачних та цікавих страв.