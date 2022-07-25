Закуска із кабачків "Просто пісня": як приготувати, щоб було смачно взимку

Дуже оригінальна і смачна закуска

Сезон кабачків триває, тому зараз саме той час, коли треба закривати цей овоч на зиму. Кабачки можна не тільки замаринувати у формі рулетиків або законсервувати під виглядом ананасів, а й використовувати як один з основних інгредієнтів смачної закуски.

Таким рецептом поділилась кулінарний блогер Тетяна (@_tanyushina_) в Інстаграмі. Кабачки в солодко-гострому соусі під назвою "Просто пісня" залишаються хрусткими. З однієї порції виходить 5 баночок по 0,5 л.

Як замаринувати кабачки на зиму

Інгредієнти:

2 кг кабачків (молоденькі, без кісточок)

1 солодкий перець (бажано червоний)

1 яблуко

1 цибулина

1-2 перчики чилі

1 морквина

1 головка часнику

70 г томатної пасти

200 г цукру

100 г оцту 9%

50 г солі

Приготування:

Кабачки нарізати довгими брусочками. Усі інші овочі пропустити через м’ясорубку. Скласти їх в каструлю. Додати сіль, цукор, томатну пасту, оцет. Довести до кипіння. Висипати кабачки в каструлю, перемішати. Спочатку рідини буде мало, але потім кабачки почнуть віддавати вологу. Як закипить — варити 1 годину на середньому вогні. Готовий салат розлити в стерильні банки, герметично закрити. Перевернути і вкутати в ковдру до повного вистигання.

Нагадаємо, що з кабачків також виходять соковиті котлети, кабачкові млинці та багато інших смачних та цікавих страв.