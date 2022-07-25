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Закуска із кабачків "Просто пісня": як приготувати, щоб було смачно взимку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Закуска із кабачків Просто пісня - простий рецепт
Закуска із кабачків Просто пісня - простий рецепт

Дуже оригінальна і смачна закуска

Сезон кабачків триває, тому зараз саме той час, коли треба закривати цей овоч на зиму. Кабачки можна не тільки замаринувати у формі рулетиків або законсервувати під виглядом ананасів, а й використовувати як один з основних інгредієнтів смачної закуски.

Таким рецептом поділилась кулінарний блогер Тетяна (@_tanyushina_) в Інстаграмі. Кабачки в солодко-гострому соусі під назвою "Просто пісня" залишаються хрусткими. З однієї порції виходить 5 баночок по 0,5 л.

Як замаринувати кабачки на зиму

Інгредієнти:

  • 2 кг кабачків (молоденькі, без кісточок)
  • 1 солодкий перець (бажано червоний)
  • 1 яблуко
  • 1 цибулина
  • 1-2 перчики чилі
  • 1 морквина
  • 1 головка часнику
  • 70 г томатної пасти
  • 200 г цукру
  • 100 г оцту 9%
  • 50 г солі

Приготування:

  1. Кабачки нарізати довгими брусочками. Усі інші овочі пропустити через м’ясорубку.
  2. Скласти їх в каструлю. Додати сіль, цукор, томатну пасту, оцет. Довести до кипіння.
  3. Висипати кабачки в каструлю, перемішати. Спочатку рідини буде мало, але потім кабачки почнуть віддавати вологу. Як закипить — варити 1 годину на середньому вогні.
  4. Готовий салат розлити в стерильні банки, герметично закрити. Перевернути і вкутати в ковдру до повного вистигання.

Нагадаємо, що з кабачків також виходять соковиті котлети, кабачкові млинці та багато інших смачних та цікавих страв.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуски #Консервація