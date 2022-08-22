Маринованный виноград на зиму: рецепт удивительной закуски к мясу

Сделав такую заготовку на зиму, вы не пожалеете – виноград прекрасно подходит к мясным и рыбным блюдам.

Белый виноград – наиболее подходящий сорт этой ягоды, которую можно закатать на зиму. Такая чудесная заготовка пригодится вам и в качестве простой закуски, и для приготовления различных блюд – салатов, выпечки, мясных и рыбных деликатесов. А еще его можно подавать к вину и использовать для украшения канапе.

"Телеграф" предлагает вам интересный вариант вкусного пряного кисло-сладкого винограда. Выбирайте крупный виноград – такой будет выглядеть в закусках более эффектно. Будьте уверены – у вас не только попросят добавки, но и спросят его рецепт.

Готовясь закатать виноград, не забудьте о дополнительной стерилизации, чтобы заготовка хранилась дольше и не испортилась.

Как закатать маринованный виноград

Ингредиенты:

1 кисть крупного белого винограда,

2 ст. ложки 9%-го уксуса,

5 шт. гвоздики,

2 ст. ложки сахара,

0,5 ч. ложки соли,

кипяток.

Приготовление:

Снимите виноград с кисти, чтобы все ягоды были отдельно друг от друга. Переберите виноград, отделяя все веточки, листочки, а также порченые плоды. Хорошенько помойте ягоды. Наполните виноградом заранее подготовленные простерилизованные банки, но не утрамбовывайте ягоды. В каждую баночку положите гвоздику, насыпьте сахар, соль и влейте уксус. Вскипятите воду, залейте банки кипятком и накройте сверху крышкой, но не закручивайте. Простерилизуйте банки в течение 20-30 минут в кипящей воде. По окончании стерилизации закатайте банки с виноградом, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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