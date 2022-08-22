Маринованный виноград на зиму: рецепт удивительной закуски к мясу
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Сделав такую заготовку на зиму, вы не пожалеете – виноград прекрасно подходит к мясным и рыбным блюдам.
Белый виноград – наиболее подходящий сорт этой ягоды, которую можно закатать на зиму. Такая чудесная заготовка пригодится вам и в качестве простой закуски, и для приготовления различных блюд – салатов, выпечки, мясных и рыбных деликатесов. А еще его можно подавать к вину и использовать для украшения канапе.
"Телеграф" предлагает вам интересный вариант вкусного пряного кисло-сладкого винограда. Выбирайте крупный виноград – такой будет выглядеть в закусках более эффектно. Будьте уверены – у вас не только попросят добавки, но и спросят его рецепт.
Готовясь закатать виноград, не забудьте о дополнительной стерилизации, чтобы заготовка хранилась дольше и не испортилась.
Как закатать маринованный виноград
Ингредиенты:
- 1 кисть крупного белого винограда,
- 2 ст. ложки 9%-го уксуса,
- 5 шт. гвоздики,
- 2 ст. ложки сахара,
- 0,5 ч. ложки соли,
- кипяток.
Приготовление:
- Снимите виноград с кисти, чтобы все ягоды были отдельно друг от друга.
- Переберите виноград, отделяя все веточки, листочки, а также порченые плоды.
- Хорошенько помойте ягоды.
- Наполните виноградом заранее подготовленные простерилизованные банки, но не утрамбовывайте ягоды.
- В каждую баночку положите гвоздику, насыпьте сахар, соль и влейте уксус.
- Вскипятите воду, залейте банки кипятком и накройте сверху крышкой, но не закручивайте.
- Простерилизуйте банки в течение 20-30 минут в кипящей воде.
- По окончании стерилизации закатайте банки с виноградом, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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