Настоящая витаминная бомба: рецепт вкусной овощной закатки "Генеральский салат"
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Эту заготовку можно подать как холодную закуску или в дополнение к различным блюдам.
Если вы уже закрыли различные закатки их огурцов и корнишонов, однако овощи еще остались и вы не знаете, чтобы еще закрыть, то вам на помощь придет "Генеральский салат". Это потрясающе вкусная консервация из огурцов, капусты, моркови, помидоров, перца и лука, которая зарядит вас огромной дозой витаминов в холодную пору. Как приготовить такой салат — читайте далее.
"Генеральский салат": рецепт
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг;
- помидоры – 1 кг;
- лук — 300 г;
- сладкий перец — 350 г;
- капуста — 350 г;
- растительное масло – 100 мл;
- соль — 3 ч.л.;
- сахар — 6-7 ч.л.;
- острый перец – 1 шт.;
- оцет 9% — 80 мл.
Способ приготовления:
- Огурцы, помидоры, лук, сладкий перец – нарежьте полукольцами. Капусту нашинкуйте обычным способом, а морковь натрите на мелкую терку. Можно также добавить немного порубленной петрушки. Один острый перец порежьте колечками.
- В овощную массу добавьте растительное масло, соль, сахар, уксус и все хорошо перемешайте, и оставьте мариноваться на 3 часа.
- После разложите получившийся салат в простерилизованные банки и залейте все образовавшимся маринадом и прикройте крышками.
- В кастрюлю положите полотенце, осторожно поставьте банки, налейте воду и кипятите все в течение 30 минут. По истечению этого времени закатайте банки, укутайте их и поставьте в темное место до полного охлаждения.
Ранее "Телеграф" писал, что добавить к маринованным огурцам, чтобы они получились вкуснее. А также мы делились рецептом вкусной и сытной мясной закрутки, без которой просто не обойтись этой зимой.