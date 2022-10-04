Настоящая витаминная бомба: рецепт вкусной овощной закатки "Генеральский салат"

Эту заготовку можно подать как холодную закуску или в дополнение к различным блюдам.

Если вы уже закрыли различные закатки их огурцов и корнишонов, однако овощи еще остались и вы не знаете, чтобы еще закрыть, то вам на помощь придет "Генеральский салат". Это потрясающе вкусная консервация из огурцов, капусты, моркови, помидоров, перца и лука, которая зарядит вас огромной дозой витаминов в холодную пору. Как приготовить такой салат — читайте далее.

"Генеральский салат": рецепт

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

помидоры – 1 кг;

лук — 300 г;

сладкий перец — 350 г;

капуста — 350 г;

растительное масло – 100 мл;

соль — 3 ч.л.;

сахар — 6-7 ч.л.;

острый перец – 1 шт.;

оцет 9% — 80 мл.

Способ приготовления:

Огурцы, помидоры, лук, сладкий перец – нарежьте полукольцами. Капусту нашинкуйте обычным способом, а морковь натрите на мелкую терку. Можно также добавить немного порубленной петрушки. Один острый перец порежьте колечками. В овощную массу добавьте растительное масло, соль, сахар, уксус и все хорошо перемешайте, и оставьте мариноваться на 3 часа. После разложите получившийся салат в простерилизованные банки и залейте все образовавшимся маринадом и прикройте крышками. В кастрюлю положите полотенце, осторожно поставьте банки, налейте воду и кипятите все в течение 30 минут. По истечению этого времени закатайте банки, укутайте их и поставьте в темное место до полного охлаждения.

Ранее "Телеграф" писал, что добавить к маринованным огурцам, чтобы они получились вкуснее. А также мы делились рецептом вкусной и сытной мясной закрутки, без которой просто не обойтись этой зимой.