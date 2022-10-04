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Справжня вітамінна бомба: рецепт смачної овочевої заготівлі "Генеральський салат"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Овочі в салаті виходять хрусткими, а сам салат — в міру гострим і дуже смачним
Овочі в салаті виходять хрусткими, а сам салат — в міру гострим і дуже смачним

Цю заготівлю можна подати як холодну закуску або на додачу до різних страв.

Якщо ви вже закрили різні заготівлі їх огірків та корнішонів, проте овочі ще залишилися і ви не знаєте, щоб ще закрити, то вам на допомогу прийде "Генеральський салат". Це дуже смачна консервація з огірків, капусти, моркви, помідорів, перцю і цибулі, яка зарядить вас величезною дозою вітамінів в холодну пору. Як приготувати такий салат читайте далі.

"Генеральський салат": рецепт

Інгредієнти:

  • огірки – 1 кг;
  • помідори – 1 кг;
  • цибуля — 300 г;
  • солодкий перець — 350 г;
  • капуста — 350 г;
  • рослинна олія – 100 мл;
  • сіль — 3 ч.л.;
  • цукор — 6-7 ч.л.;
  • гострий перець – 1 шт.;
  • оцет 9% — 80 мл.

Спосіб приготування:

  1. Огірки, помідори, цибуля, солодкий перець – наріжте півкільцями. Капусту наріжте звичайним способом, а моркву натріть на дрібну тертку. Можна також додати трохи посіченої петрушки. Один гострий перець поріжте кільцями.
  2. В овочеву масу додайте олію, сіль, цукор, оцет і все добре перемішайте, і залиште маринуватися на 3 години.
  3. Після розкладіть салат, що вийшов, в простерилізовані банки і залийте все маринадом, що утворився, і прикрийте кришками.
  4. У каструлю покладіть рушник, обережно поставте банки, налийте воду і кип’ятіть протягом 30 хвилин. Після цього закатайте банки, укутайте їх і поставте в темне місце до охолодження.

Раніше "Телеграф" писав, що додати до маринованих огірків, щоб вони вийшли смачніше. А також ми ділилися рецептом смачної та ситної м’ясної закрутки, без якої просто не обійтися цієї зими.

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#Рецепт #Овочі #Закачування #Заготовки #Заготовки на зиму