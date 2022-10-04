Справжня вітамінна бомба: рецепт смачної овочевої заготівлі "Генеральський салат"

Цю заготівлю можна подати як холодну закуску або на додачу до різних страв.

Якщо ви вже закрили різні заготівлі їх огірків та корнішонів, проте овочі ще залишилися і ви не знаєте, щоб ще закрити, то вам на допомогу прийде "Генеральський салат". Це дуже смачна консервація з огірків, капусти, моркви, помідорів, перцю і цибулі, яка зарядить вас величезною дозою вітамінів в холодну пору. Як приготувати такий салат читайте далі.

"Генеральський салат": рецепт

Інгредієнти:

огірки – 1 кг;

помідори – 1 кг;

цибуля — 300 г;

солодкий перець — 350 г;

капуста — 350 г;

рослинна олія – 100 мл;

сіль — 3 ч.л.;

цукор — 6-7 ч.л.;

гострий перець – 1 шт.;

оцет 9% — 80 мл.

Спосіб приготування:

Огірки, помідори, цибуля, солодкий перець – наріжте півкільцями. Капусту наріжте звичайним способом, а моркву натріть на дрібну тертку. Можна також додати трохи посіченої петрушки. Один гострий перець поріжте кільцями. В овочеву масу додайте олію, сіль, цукор, оцет і все добре перемішайте, і залиште маринуватися на 3 години. Після розкладіть салат, що вийшов, в простерилізовані банки і залийте все маринадом, що утворився, і прикрийте кришками. У каструлю покладіть рушник, обережно поставте банки, налийте воду і кип’ятіть протягом 30 хвилин. Після цього закатайте банки, укутайте їх і поставте в темне місце до охолодження.

Раніше "Телеграф" писав, що додати до маринованих огірків, щоб вони вийшли смачніше. А також ми ділилися рецептом смачної та ситної м’ясної закрутки, без якої просто не обійтися цієї зими.