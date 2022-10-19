Что добавить в яблочный пирог, чтобы было вкуснее: очень простой рецепт (видео)
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Дополните рецепт одним нестандартным ингредиентом и пирог получит более насыщенный вкус
Яблоки – доступные фрукты, которые идеально годятся для начинок в различные десерты. С яблоками можно приготовить пухлые булочки или воздушную шарлотку. Один из самых простых вариантов выпечки – насыпной пирог, для его приготовления требуется минимум усилий и традиционные продукты.
Рецептом насыпного яблочного пирога поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Чтобы он получился еще вкуснее, добавьте в тесто один нестандартный ингредиент – овсяную крупу. Это даст нужную текстуру десерту.
Рецепт пирога с яблоками и овсянкой
Ингредиенты:
- Яблоки – 12 средних или маленьких
- Овсянка – 160 г
- Мука – 210 г
- Сахар – 150 г
- Сливочное масло – 150 г
- Лимонный сок – 3 ст. л.
- Корица – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Смешиваем все сухие ингредиенты.
- Натираем яблоки и смешиваем с лимонным соком.
- Смазываем форму 20-30 г сливочного масла.
- Выкладываем 4 ст. л. сухой смеси, выравниваем.
- Выкладываем 1/3 всех яблок и трамбуем.
- Выкладываем 5 ст. л. смеси и разравниваем.
- Теперь половину всех яблок.
- Снова 5-6 ст. л. смеси.
- Выкладываем последние яблоки и сверху смесь.
- Натираем сливочное масло равномерно.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 минут, выпекаем до золотистого цвета.
- Даем остыть и только потом достаем из формы.
Ранее "Телеграф" делился рецептом нежного тыквенного пирога. А также мы писали, как приготовить ароматный пирог со сливами без яиц.