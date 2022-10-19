Что добавить в яблочный пирог, чтобы было вкуснее: очень простой рецепт (видео)

Дополните рецепт одним нестандартным ингредиентом и пирог получит более насыщенный вкус

Яблоки – доступные фрукты, которые идеально годятся для начинок в различные десерты. С яблоками можно приготовить пухлые булочки или воздушную шарлотку. Один из самых простых вариантов выпечки – насыпной пирог, для его приготовления требуется минимум усилий и традиционные продукты.

Рецептом насыпного яблочного пирога поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Чтобы он получился еще вкуснее, добавьте в тесто один нестандартный ингредиент – овсяную крупу. Это даст нужную текстуру десерту.

Рецепт пирога с яблоками и овсянкой

Ингредиенты:

Яблоки – 12 средних или маленьких

Овсянка – 160 г

Мука – 210 г

Сахар – 150 г

Сливочное масло – 150 г

Лимонный сок – 3 ст. л.

Корица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Смешиваем все сухие ингредиенты. Натираем яблоки и смешиваем с лимонным соком. Смазываем форму 20-30 г сливочного масла. Выкладываем 4 ст. л. сухой смеси, выравниваем. Выкладываем 1/3 всех яблок и трамбуем. Выкладываем 5 ст. л. смеси и разравниваем. Теперь половину всех яблок. Снова 5-6 ст. л. смеси. Выкладываем последние яблоки и сверху смесь. Натираем сливочное масло равномерно. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 минут, выпекаем до золотистого цвета. Даем остыть и только потом достаем из формы.

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