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Что добавить в яблочный пирог, чтобы было вкуснее: очень простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Яблочный пирог
Яблочный пирог

Дополните рецепт одним нестандартным ингредиентом и пирог получит более насыщенный вкус

Яблоки – доступные фрукты, которые идеально годятся для начинок в различные десерты. С яблоками можно приготовить пухлые булочки или воздушную шарлотку. Один из самых простых вариантов выпечки – насыпной пирог, для его приготовления требуется минимум усилий и традиционные продукты.

Рецептом насыпного яблочного пирога поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Чтобы он получился еще вкуснее, добавьте в тесто один нестандартный ингредиент – овсяную крупу. Это даст нужную текстуру десерту.

Рецепт пирога с яблоками и овсянкой

Ингредиенты:

  • Яблоки – 12 средних или маленьких
  • Овсянка – 160 г
  • Мука – 210 г
  • Сахар – 150 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Лимонный сок – 3 ст. л.
  • Корица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Смешиваем все сухие ингредиенты.
  2. Натираем яблоки и смешиваем с лимонным соком.
  3. Смазываем форму 20-30 г сливочного масла.
  4. Выкладываем 4 ст. л. сухой смеси, выравниваем.
  5. Выкладываем 1/3 всех яблок и трамбуем.
  6. Выкладываем 5 ст. л. смеси и разравниваем.
  7. Теперь половину всех яблок.
  8. Снова 5-6 ст. л. смеси.
  9. Выкладываем последние яблоки и сверху смесь.
  10. Натираем сливочное масло равномерно.
  11. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 минут, выпекаем до золотистого цвета.
  12. Даем остыть и только потом достаем из формы.

Ранее "Телеграф" делился рецептом нежного тыквенного пирога. А также мы писали, как приготовить ароматный пирог со сливами без яиц.

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#Рецепт #Яблоки #Пирог