Вкуснейший соленый пирог, который заменит хлеб: секрет в одном необычном ингредиенте

Этим пирогом с гречкой можно накормить всю семью

Гречневый пирог, который еще называют гречневиком, очень простое в приготовлении блюдо, но от этого не менее вкусное. Его можно подавать с борщом,грибной юшкой или просто дополнить кусочек ряженкой или домашним молоком. Такой несладкий пирог может даже заменить хлеб, на приготовление которого нужно намного больше времени и усилий.

В рецепт пирога с гречкой и картофелем входят самые простые продукты. Главный и секретный ингредиент — гречневая крупа. Для выпечки вы даже сможете использовать кашу, которая осталась от семейного ужина, что очень удобно и не создаст ненужных пищевых отходов.

Рецепт гречневого пирога

Ингредиенты:

300 г гречки

1 кг картофеля

1 морковь

2 лука

3 ст. л. растительного масла

175 г теплого молока

30 г дрожжей

1 яйцо

120 г сливочного масла

450 г муки

соль

перец

желток +1 ч л сметаны – для смазывания пирога

Способ приготовления:

Гречку и картошку (размять в пюре) сварить. Морковь потереть на терке, лук мелко порезать, потушить овощи на растительном масле. Соединить гречку, картофель, тушеные овощи, соль, перец. Всё перемешать. В теплом молоке развести дрожжи, добавить сливочное масло комнатной температуры, щепотку соли, яйцо, муку и замесить мягкое тесто. Сразу тесто разделить на две части: большую и меньшую. Большую часть теста раскатать на основу и бортики пирога. Выложить начинку, раскатать остальное тесто и накрыть пирог, защелкнуть вместе верх и бока пирога. Сверху пирог поколоть вилкой, смазать взбитым желтком со сметаной и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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