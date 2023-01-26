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Простейший рецепт холодца на зиму: можно хранить очень долго (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашняя тушенка всегда выручит Новость обновлена 26 января 2023, 13:32
Домашняя тушенка всегда выручит. Фото скриншот Youtube

Такой холодец подойдет для длительного хранения

На зиму обязательно стоит запастись сытными закрутками из мяса и рыбы. Вы можете закрыть традиционную тушенку или же сделать рыбные консервы. Еще один удачный вариант заготовки – холодец, закрутка получается ароматной, вкусной и сочной.

Рецептом холодца в банках на зиму для длительного хранения поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Такая домашняя тушенка готовится достаточно просто и сможет дополнить любую трапезу.

Ингредиенты (количество зависит от тары):

  • Свиные кости из хребта, лопаток, грудины
  • Свиные рульки и ножки
  • Свиная кожа
  • Специи по вкусу (соль, лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, сушеный чеснок)
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Свиные кости из хребта, лопаток, грудины разделяем на порционные куски и заливаем водой на ночь. Воду меняем пару раз. После складываем плотно кости в кастрюлю, добавляем несколько кусков свиной кожи для лучшего застывания, заливаем водой. Можно добавить свиные рульки и ножки.
  2. Снимаем пену и варим при малейшем кипении под крышкой 3 часа. Добавляем специи: соль, лавровый лист, черный перец горошком и душистый перец. Варим до тех пор, пока мясо не начнет отделяться от костей.
  3. Накладываем мясо в чистые банки. Отдельно накладываем большие плотные куски мяса и отдельно накладываем мелкие кусочки и нарезанную кожуру (к последним банкам добавляем по пол чайной ложки сушеного чеснока).
  4. Бульон процеживаем, пробуем и добавляем специи по вкусу. Заливаем банки с мясом, закатываем крышками и стерилизуем.
  5. В автоклаве стерилизуем 5 минут при температуре 110 градусов. Можно готовить в кастрюле с водой (стерилизация 2 часа).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как закрыть на зиму мясо с кашей – такая заготовка может стать полноценным обедом или ужином.

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#Рецепты #Консервация