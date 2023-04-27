Любимый мамин десерт: простой торт "Женская причуда"
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Бисквитный торт с простым масляным кремом
Все любят десерты, такие как тирольский пирог. Но иногда следует возвращаться в классику. Торт "Женская причуда" — это классический бисквитный торт с масляным кремом.
Особенность этого торта в том, что каждый корж готовится с разными добавками, поэтому имеет оригинальный и особенный вкус. На портале "Фокус" рассказали, как его готовить.
Ингредиенты для бисквита:
- мука — 1,5 стакана;
- яйца — 3 шт.;
- сметана (жирностью 15-20%) — 1,5 стакана;
- сахар – 1,5 стакана;
- сода — 1,5 ч. л.;
- орехи грецкие — 0,5 стакана;
- изюм — 0,5 стакана;
- мак – 0,5 стакана.
Для крема:
- масло сливочное — 200 г;
- молоко сгущенное – 1 банка (380 г).
Способ приготовления:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Готовим три формы для выпечки диаметром 18-20 см. Дно следует выстелить бумагой, а бортики смазать маслом и присыпать мукой.
- В пышную пену взбиваем три яйца с 1,5 стакана сахара. Добавляем еще полтора стакана сметаны и перемешиваем.
- Всыпаем полтора стакана просеянной муки и полторы чайные ложки соды. Перемешиваем до однородности.
- Делим тесто на три части. В одну добавляем пол стакана измельченных орехов и аккуратно перемешиваем еще раз. В другую – мак, а в третью – изюм. Аккуратно перемешиваем.
- Выложите тесто в формы и выпекайте примерно 20-25 минут, проверяя готовность шпажкой. Готовые лепешки извлеките из форм и остудите.
- Для крема взбейте мягкое сливочное масло. Постепенно добавляйте сгущенку, продолжая взбивать до гладкости. При желании можно добавить ванильный экстракт или коньяк для аромата.
- Можно собирать торт. Промазывая лепешки кремом, уложите их друг на друга в произвольном порядке. Смажьте верх и бока торта оставшимся кремом. Украсьте торт по своему вкусу: кокосовой стружкой, молотыми орехами, миндалем или ягодами.
Такой торт лучше всего поставить на несколько часов в холодильник. Чем лучше он пропитается, тем вкуснее будет. А в следующий раз приготовьте интересный шоколадный пирог уже без выпечки – это гораздо проще.