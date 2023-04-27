Любимый мамин десерт: простой торт "Женская причуда"

Бисквитный торт с простым масляным кремом

Все любят десерты, такие как тирольский пирог. Но иногда следует возвращаться в классику. Торт "Женская причуда" — это классический бисквитный торт с масляным кремом.

Особенность этого торта в том, что каждый корж готовится с разными добавками, поэтому имеет оригинальный и особенный вкус. На портале "Фокус" рассказали, как его готовить.

Ингредиенты для бисквита:

мука — 1,5 стакана;

яйца — 3 шт.;

сметана (жирностью 15-20%) — 1,5 стакана;

сахар – 1,5 стакана;

сода — 1,5 ч. л.;

орехи грецкие — 0,5 стакана;

изюм — 0,5 стакана;

мак – 0,5 стакана.

Для крема:

масло сливочное — 200 г;

молоко сгущенное – 1 банка (380 г).

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Готовим три формы для выпечки диаметром 18-20 см. Дно следует выстелить бумагой, а бортики смазать маслом и присыпать мукой. В пышную пену взбиваем три яйца с 1,5 стакана сахара. Добавляем еще полтора стакана сметаны и перемешиваем. Всыпаем полтора стакана просеянной муки и полторы чайные ложки соды. Перемешиваем до однородности. Делим тесто на три части. В одну добавляем пол стакана измельченных орехов и аккуратно перемешиваем еще раз. В другую – мак, а в третью – изюм. Аккуратно перемешиваем. Выложите тесто в формы и выпекайте примерно 20-25 минут, проверяя готовность шпажкой. Готовые лепешки извлеките из форм и остудите. Для крема взбейте мягкое сливочное масло. Постепенно добавляйте сгущенку, продолжая взбивать до гладкости. При желании можно добавить ванильный экстракт или коньяк для аромата. Можно собирать торт. Промазывая лепешки кремом, уложите их друг на друга в произвольном порядке. Смажьте верх и бока торта оставшимся кремом. Украсьте торт по своему вкусу: кокосовой стружкой, молотыми орехами, миндалем или ягодами.

Такой торт лучше всего поставить на несколько часов в холодильник. Чем лучше он пропитается, тем вкуснее будет. А в следующий раз приготовьте интересный шоколадный пирог уже без выпечки – это гораздо проще.