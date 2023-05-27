Сметут со стола в минуту: невероятный рулет с плавленым сыром

Только попробуйте – и будете готовить на каждое застолье

Вкусные закуски из простых продуктов производят половину впечатления от праздничного стола. Если вы уже готовили пикантную сельдь, обратите внимание на этот рецепт сырного рулета.

Он легко готовится из простых продуктов. Кушанье будет выглядеть изысканно и оригинально. Как его готовить, рассказали на "Есть".

Ингредиенты для основания:

4 яйца

2 столовые ложки майонеза

2 столовые ложки муки

2 чайные ложки воды

соль, перец

Для начинки:

2 плавленые сырки

3 зубка чеснока

2 столовые ложки майонеза

зелень

Способ приготовления:

Прежде всего включаем на 200 градусов духовку – разогреваться. Яйца взбиваем с майонезом. Добавляем муку и воду, солим и перчим. Выливаем омлет в прямоугольную или квадратную форму, застеленную пергаментом, и ставим в горячую духовку. Он очень быстро готовится, буквально за считанные минуты, поэтому за этим надо следить. Готовый корж выкладываем на поднос. Пока он охлаждается, готовим начинку. Сырки трем на мелкую терку, добавляем зелень, чеснок и вымешиваем с майонезом. На теплый омлет равномерно наносим начинку. Скручиваем рулет. Заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на несколько часов. Перед подачей получаем омлет и нарезаем толщиной 1 сантиметр. Подаем как холодную закуску.

Этот рулет станет украшением праздничного стола. Кстати, плавленый сыр для него можно приготовить своими силами.