Никакого жирного теста: простой трюк, с которым оладьи не будут впитывать масло

Еще и на масло тратиться не придется

Вкусные оладьи – это любимый завтрак или перекус. Но обычно с ними есть одна существенная проблема – чем нежнее получилось тесто, тем больше оладьи впитывают масло при жарке.

Есть большой риск, что блюдо станет катастрофой — в тесте, полностью насыщенном маслом, нет ничего аппетитного. На Pixelinform рассказали, как с этим справиться.

Масло – важный компонент блюда. Если его будет слишком мало, оладьи будут пригорать и разваливаться, что тоже не пойдет на пользу и точно не сделает их вкуснее и здоровее. Но есть разумный способ уменьшить количество масла без ущерба для оладий.

Хитрость состоит в том, что компонент вводится непосредственно в тесто. В стандартную порцию теста следует класть не более двух ложек масла. Масло кладем в последнюю очередь, когда тесто полностью готово, и размешиваем до однородности.

После этого кисточкой или салфеткой наносим совсем немного масла на раскаленную сковороду – и можно жарить. Если консистенция разрешает, то вместе с тем маслом, которое вы уже влили в тесто, это будет единственный жир в составе блюда. Возможно, придется добавить еще немного в течение жарки — но это будут совсем не те объемы, чем если бы оладьи жарились на масле. Такое же действие спасет от лишнего масла даже тоненькие блины.