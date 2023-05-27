Зметуть зі столу за хвилину: неймовірний рулет з плавленим сиром

Тільки спробуйте — і будете готувати на кожне застілля

Смачні закуски з простих продуктів складають половину враження від святкового столу. Якщо ви вже готували пікантний оселедець, зверніть увагу на цей рецепт сирного рулету.

Він нескладно готується з елементарних продуктів. Страва виглядатиме вишукано та оригінально. Як її готувати, розповіли на "Їсти".

Інгредієнти для основи:

4 яйця

2 столові ложки майонезу

2 столові ложки борошна

2 чайні ложки води

сіль, перець

Для начинки:

2 плавлені сирки

3 зубки часнику

2 столові ложки майонезу

зелень

Спосіб приготування:

Перш за все вмикаємо на 200 градусів духовку — розігріватись. Яйця збиваємо з майонезом. Додаємо борошно і воду, солимо й перчимо. Виливаємо омлет у прямокутну або квадратну форму, застелену пергаментом, і ставимо у гарячу духовку. Він дуже швидко готується, буквально за лічені хвилини, тож за цим треба стежити. Готовий корж викладаємо на піднос. Поки він охолоджується, готуємо начинку. Сирки тремо на дрібну тертку, додаємо зелень, часник і вимішуємо з майонезом. На ледь теплий омлет рівномірно наносимо начинку. Скручуємо рулет. Загортаємо у плівку ставимо у холодильник на кілька годин. Перед подачею дістаємо омлет та нарізаємо товщиною 1 сантиметр. Подаємо як холодну закуску.

Цей рулет стане окрасою святкового столу. До речі, плавлений сир для нього можна приготувати самотужки.