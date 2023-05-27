Зметуть зі столу за хвилину: неймовірний рулет з плавленим сиром
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Тільки спробуйте — і будете готувати на кожне застілля
Смачні закуски з простих продуктів складають половину враження від святкового столу. Якщо ви вже готували пікантний оселедець, зверніть увагу на цей рецепт сирного рулету.
Він нескладно готується з елементарних продуктів. Страва виглядатиме вишукано та оригінально. Як її готувати, розповіли на "Їсти".
Інгредієнти для основи:
- 4 яйця
- 2 столові ложки майонезу
- 2 столові ложки борошна
- 2 чайні ложки води
- сіль, перець
Для начинки:
- 2 плавлені сирки
- 3 зубки часнику
- 2 столові ложки майонезу
- зелень
Спосіб приготування:
- Перш за все вмикаємо на 200 градусів духовку — розігріватись. Яйця збиваємо з майонезом. Додаємо борошно і воду, солимо й перчимо.
- Виливаємо омлет у прямокутну або квадратну форму, застелену пергаментом, і ставимо у гарячу духовку. Він дуже швидко готується, буквально за лічені хвилини, тож за цим треба стежити.
- Готовий корж викладаємо на піднос. Поки він охолоджується, готуємо начинку. Сирки тремо на дрібну тертку, додаємо зелень, часник і вимішуємо з майонезом.
- На ледь теплий омлет рівномірно наносимо начинку. Скручуємо рулет. Загортаємо у плівку ставимо у холодильник на кілька годин.
- Перед подачею дістаємо омлет та нарізаємо товщиною 1 сантиметр. Подаємо як холодну закуску.
Цей рулет стане окрасою святкового столу. До речі, плавлений сир для нього можна приготувати самотужки.