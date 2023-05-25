Жодного жирного тіста: простий трюк, з яким оладки не будуть вбирати олію

Ще й на олію тратитись не доведеться

Смачні оладки — це улюблений сніданок чи перекус. Але зазвичай з ними є одна суттєва проблема — чим ніжніше вийшло тісто, тим більше оладки вбирають олію при смаженні.

Є великий ризик, що страва стане катастрофою — у тісті, вщент насиченому олією, немає нічого апетитного. На Pixelinform розповіли, як із цим впоратись.

Олія — важливий компонент страви. Якщо її буде надто мало, оладки будуть пригоряти і розвалюватись, що теж не піде на користь і точно не зробить їх смачнішими і здоровішими. Але є розумний спосіб зменшити кількість олії без шкоди для оладок.

Хитрість полягає у тому, що компонент вводиться безпосередньо в тісто. У стандартну порцію тіста варто класти не більше двох ложок олії. Олію кладемо в останню чергу, коли тісто повністю готове, і розмішуємо до однорідності.

Після цього пензликом або серветкою наносимо зовсім трохи олії на розпечену сковорідку — і можна смажити. Якщо консистенція дозволяє, то разом з тією олією, яку ви вже влили у тісто, це буде єдиний жир у складі страви. Можливо, доведеться додати ще трохи впродовж смаження — але це будуть зовсім не ті об’єми, ніж якби оладки цілком смажились на олії. Така ж дія врятує від зайвої олії навіть тонесенькі млинці.