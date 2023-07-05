Что нужно добавить к мясу для хрустящей корочки: секретный рецепт, который захотят узнать все
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Такой хруст у вас будет только благодаря простейшему ингредиенту
Нет ничего лучше идеально приготовленных куриных крылышек с хрустящей корочкой. Но у каждого ли кулинара получается так хрустко и вкусно?
Оказывается, для такой хрустящей корочки нужен только один нестандартный ингредиент – разрыхлитель. "Школа життя" рассказывает, что он будет подсушивать и стягивать поверхность курицы. В результате у вас получится невероятная корочка, но при этом с сочным и нежным мясом внутри. Ну что ж, попробуем приготовить!
Как приготовить хрустящие крылышки
Ингредиенты:
- курица (крылья или голени) – 700-800 г;
- мука – 3 ст. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо промойте, обсушите бумажными полотенцами. Если у вас крылышки, разделите их на 3 части по суставам.
- Для панировки смешайте муку, соль, черный перец, паприку и сухой чеснок. Также добавьте разрыхлитель теста.
- Смешайте панировку с мясом, хорошо перемешайте.
- Поставьте в духовку на 20 мин. при температуре 190 градусов. Через указанное время переверните и готовьте еще около 15 минут.
Хрустящее мясо готово. Подавайте вместе с витаминным салатом и домашним хлебом. Приятного аппетита!