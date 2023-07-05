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Что нужно добавить к мясу для хрустящей корочки: секретный рецепт, который захотят узнать все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Куриные крылышки с самой хрустящей корочкой
Куриные крылышки с самой хрустящей корочкой. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Такой хруст у вас будет только благодаря простейшему ингредиенту

Нет ничего лучше идеально приготовленных куриных крылышек с хрустящей корочкой. Но у каждого ли кулинара получается так хрустко и вкусно?

Оказывается, для такой хрустящей корочки нужен только один нестандартный ингредиент – разрыхлитель. "Школа життя" рассказывает, что он будет подсушивать и стягивать поверхность курицы. В результате у вас получится невероятная корочка, но при этом с сочным и нежным мясом внутри. Ну что ж, попробуем приготовить!

Как приготовить хрустящие крылышки

Ингредиенты:

  • курица (крылья или голени) – 700-800 г;
  • мука – 3 ст. л.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо промойте, обсушите бумажными полотенцами. Если у вас крылышки, разделите их на 3 части по суставам.
  2. Для панировки смешайте муку, соль, черный перец, паприку и сухой чеснок. Также добавьте разрыхлитель теста.
  3. Смешайте панировку с мясом, хорошо перемешайте.
  4. Поставьте в духовку на 20 мин. при температуре 190 градусов. Через указанное время переверните и готовьте еще около 15 минут.

Хрустящее мясо готово. Подавайте вместе с витаминным салатом и домашним хлебом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Куриные крылышки #Готовим дома